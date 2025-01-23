預算被亂砍 資安院：恐裁AI工程師、政府對駭客曝險上升

數位發展部轄下的行政法人「資安院」預算遭大幅刪減，資安院長林盈達示警有3大影響。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部轄下的行政法人「資安院」預算遭大幅刪減，今年初新上任的資安院長林盈達示警有3大影響，一是政府對駭客曝險上升，導致資料外洩案可能變多；二是資安防護的AI化進度延宕，原本能夠自動化的部分仍需手動處理；三是不排除會裁員，打擊團隊士氣、折損民間對政府資安防護的信心。

數發部今天舉行年終記者會，由主秘胡貝蒂主持，各司長、署長、行政法人首長也都出席，但相較經濟部、金管會等部會都由部長主持，數發部不論部長或次長都未露面。

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面對媒體關切預算影響，林盈達表示，資安院有2個資安計畫被刪減，第一是政府數位系統的韌性強化，從1.7億刪減成3400萬，減幅高達80%，若政府資訊系統無法持續強化，恐增加對駭客的曝險，更容易遭受攻擊，可能導致資料外洩案變多。若沒有救濟方案，資安院會被迫縮減韌性的業務，甚至不排除裁員。

第二則是資安管理和維運導入AI技術的計畫，從8600萬刪減為2700萬，減幅達68%，將造成資安防護的AI化進度延宕，無法將人工處理進化為AI自動化處理，手動的部分很多、很吃人力，如果沒有救濟方案，也不排除會有裁員的可能性。

林盈達強調，技術法人被迫裁減工程師，會造成民間對政府、甚至美國對台灣資安防護決心的懷疑，「我們希望這不是最終方案，如果不是事態滿嚴重的」，因為經費已經砍到技術人員，這些專業的技術人員為台灣打拼，而非只是用嘴巴講政治的人。

林盈達擔憂，AI工程師本來就很難找，企業都在增聘AI人才，好不容易資安院建立了AI團隊，有約15位工程師，進行資安管理的AI化，如果這批工程師被裁員、團隊潰散，這個損失很難彌補，期待能夠透過救濟方案，讓經費不要刪那麼多，讓資安院不用減少人力，業務雖然縮減一些，但至少好不容易建立起來的團隊不要潰散。

林盈達說，資安院所導入的AI方案，適用在整體政府機關和關鍵基礎設施防護的資安AI化，這個進程不應該受到延宕，也不應該讓技術人員、研發人員士氣受到打擊，這是他衷心的期盼。

數發部114年預算共被刪減約35.82億元、比例高達4成，主秘胡貝蒂指出，數發部勢必有一些計畫會縮減規模，或是一些開發進度可能會延後，如果沒有救濟方案，數發部會做必要的處理或尋找替代方案，這幾天部長、次長也都在討論每一個細項會引發什麼影響，並尋找相關配套措施。

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