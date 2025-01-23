北京要保險業者拉抬A股 分析師：做假帳公司多、怎投資

中國證監會等6個部委23日發布通知，要求公募基金和大型國營保險業者提高對股市的投資。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了防止股市繼續下跌，並因應美國總統川普可能即將實施的關稅，中國證監會等6個部委23日發布通知，要求公募基金和大型國營保險業者提高對股市的投資。有分析師認為，A股有太多素質差、甚至作假帳的公司，不看好北京當局拉抬股市的最新政策。

中國國務院新聞辦公室23日舉行「大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情況」記者會，與會官員包括中國證監會主席吳清、財政部副部長廖岷、國家金融監督管理總局副局長肖遠企等6部委官員，吳清並公布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，要求未來3年公募基金持有A股金額每年至少增加10%，大型國營保險業者從今年起每年新增保險費的30%用於投資A股。

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吳清表示，將推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於1000億元人民幣（下同，約台幣4500億元），並指經過幾年的發展，公墓基金規模已從2019年的13兆元（約台幣58.5兆）增至去年年底的33兆元（約台幣148.5兆）。

儘管北京當局推出多項刺激A股的措施，但23日滬深300指數開高走低，收盤漲幅收斂至0.35%，香港恆生指數收跌0.37%，恆生國企指數收跌0.22%。

香港睿思集團首席經濟學家洪灝表示，目前A股最大問題是掛牌公司素質參差不齊，有太多不好的公司，甚至弄虛作假的公司，例如一些房企就有弄虛作假的情況，以至於資金不敢進場。

洪灝說，根據吳清的說法，中國證監會只是引導資金投資Ａ股，但如果Ａ股掛牌公司有品質問題，保險業者沒有必要去買，要買的話，也只有表現較穩定且派息較高的大型國有銀行等。

法國外貿銀行（Natixis）亞太地區高級經濟學家吳卓殷則指出，刺激方案可能對A股市場只有短暫影響，大多數投資人現階段仍相當謹慎，投資人對國債等安全資產的偏愛，不可能因為最新的政策而完全逆轉。

由於擔憂中國經濟將持續低迷，以及川普新政府將對中國實施新關稅，最近幾個月中國和香港股市一直飽受壓力；投資人也對北京當局零碎的刺激措施漸感不耐，並質疑已宣布措施的效力。今年至23日滬深300指數下跌3.3%，為亞洲主要股市中表現最差的指數之一。

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