晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2024製造業生產指數成長兩位數 電腦電子飆新高

2025/01/23 16:49

經濟部指出，2024年電腦電子產品及光學製品業的生產指數增幅顯著。（資料照）經濟部指出，2024年電腦電子產品及光學製品業的生產指數增幅顯著。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今指出，2024年全年製造業生產指數95.73，寫歷年第3高，年增 11.93%，結束連2年負成長。其中，電子零組件業全年生產翻正，電腦電子產品及光學製品業的生產指數創歷年新高。

統計處今（23）日公布2024年12月工業生產統計，12月工業生產指數108.55，年增19.97%，12月製造業生產指數為109.01，年增20.79%，兩指數同寫歷史新高，也是連10紅。

統計處副處長黃偉傑指出，主因人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加以農曆春節前備貨效應所致。

製造業2024年全年生產指數95.73，寫歷年第3高，年增 11.93%，結束連2年負成長，增幅是2022年以來跳最高。展望未來，統計處預估1月製造業生產指數落在90.9至94.9，年減0.5%至年增3.9%。

資訊電子產業方面，去年12月電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增 29.9%，是推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業受惠效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，年增37.51%；受惠AI 商機，挹注伺服器等產品生產成長，電腦電子產品及光學製品業的生產指數創歷年單月新高，年增58.78%。

傳統產業方面，受市場需求動能不足，低價進口鋼品競爭及市場供給過剩影響，廠商以減產或產線排修因應，致12月基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減4.24%及0.5%。

此外，汽車及其零件業因汽車電氣等零件外銷訂單縮減，加上部分車款受缺料影響整車生產期程，去年12月較前一年同期縮減9.05%；機械設備業則受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，年增8.23%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財