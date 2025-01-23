2024製造業生產指數成長兩位數 電腦電子飆新高

經濟部指出，2024年電腦電子產品及光學製品業的生產指數增幅顯著。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今指出，2024年全年製造業生產指數95.73，寫歷年第3高，年增 11.93%，結束連2年負成長。其中，電子零組件業全年生產翻正，電腦電子產品及光學製品業的生產指數創歷年新高。

統計處今（23）日公布2024年12月工業生產統計，12月工業生產指數108.55，年增19.97%，12月製造業生產指數為109.01，年增20.79%，兩指數同寫歷史新高，也是連10紅。

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統計處副處長黃偉傑指出，主因人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加以農曆春節前備貨效應所致。

製造業2024年全年生產指數95.73，寫歷年第3高，年增 11.93%，結束連2年負成長，增幅是2022年以來跳最高。展望未來，統計處預估1月製造業生產指數落在90.9至94.9，年減0.5%至年增3.9%。

資訊電子產業方面，去年12月電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增 29.9%，是推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業受惠效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，年增37.51%；受惠AI 商機，挹注伺服器等產品生產成長，電腦電子產品及光學製品業的生產指數創歷年單月新高，年增58.78%。

傳統產業方面，受市場需求動能不足，低價進口鋼品競爭及市場供給過剩影響，廠商以減產或產線排修因應，致12月基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減4.24%及0.5%。

此外，汽車及其零件業因汽車電氣等零件外銷訂單縮減，加上部分車款受缺料影響整車生產期程，去年12月較前一年同期縮減9.05%；機械設備業則受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，年增8.23%。

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