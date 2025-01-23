中國出大招救市！國有保險公司被要求掏錢買A股

中國為了提振股市，推出最新措施。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，為了提振股市，中國推出最新措施「引導」大型國營保險公司和商業保險基金增加投資A股，新措施力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

《美國之音》報導，為了穩住股市，中國6部門聯合發布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」提出中長期資金入市指標，未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。商業保險資金部分，力求大型國營保險公司自2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

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主要措施包括5個面向，包含提升商業保險資金A股投資比例與穩定性、優化全國社會保障基金及基本退休保險基金投資管理機制、提高企業年金基金市場化投資運作水準、提高權益基金的規模和比例，以及優化資本市場投資生態，引導上市公司加大股份回購力度，並落實一年多次分紅政策。

方案也提到，對國有保險公司經營績效全面實行3年以上的週期考核。中國證監會主席吳清表示，將加緊推動第2批保險資金、長期股票投資試點，後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模，規模不低於人民幣1000億元人民幣（約新台幣4466億元）。

有分析指出，進入2025年，中國股市在不確定性與潛在機會中起伏不定，投資人正檢視政府政策的可能性與全球貿易挑戰的影響。

另有分析說，政策將是2025年股票市場表現的關鍵因素。在美國貿易保護主義趨勢很難減緩的情況下，中國股市的復甦更受政策與基本面的復甦節奏影響，內需可能會成為政策刺激的方向。

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