晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國出大招救市！國有保險公司被要求掏錢買A股

2025/01/23 17:15

中國為了提振股市，推出最新措施。（示意圖，彭博）中國為了提振股市，推出最新措施。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，為了提振股市，中國推出最新措施「引導」大型國營保險公司和商業保險基金增加投資A股，新措施力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

《美國之音》報導，為了穩住股市，中國6部門聯合發布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」提出中長期資金入市指標，未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。商業保險資金部分，力求大型國營保險公司自2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

主要措施包括5個面向，包含提升商業保險資金A股投資比例與穩定性、優化全國社會保障基金及基本退休保險基金投資管理機制、提高企業年金基金市場化投資運作水準、提高權益基金的規模和比例，以及優化資本市場投資生態，引導上市公司加大股份回購力度，並落實一年多次分紅政策。

方案也提到，對國有保險公司經營績效全面實行3年以上的週期考核。中國證監會主席吳清表示，將加緊推動第2批保險資金、長期股票投資試點，後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模，規模不低於人民幣1000億元人民幣（約新台幣4466億元）。

有分析指出，進入2025年，中國股市在不確定性與潛在機會中起伏不定，投資人正檢視政府政策的可能性與全球貿易挑戰的影響。

另有分析說，政策將是2025年股票市場表現的關鍵因素。在美國貿易保護主義趨勢很難減緩的情況下，中國股市的復甦更受政策與基本面的復甦節奏影響，內需可能會成為政策刺激的方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財