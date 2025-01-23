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銀行打詐祭新招 高齡者申請提高信用卡額度一律人工驗證

2025/01/23 16:54

嚴防詐團，兆豐卡調額增設年齡控管，高齡者採人工逐件審核。（業者提供）嚴防詐團，兆豐卡調額增設年齡控管，高齡者採人工逐件審核。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆年前採購需求大增，不少人信用卡會「不夠刷」，根據統計，高達3成半夜臨時申請提高額度，就是在歐洲旅遊買精品，其中也不乏遭詐騙、被歹徒盜用信用卡資料。兆豐銀行宣布，即起信用卡調額增加「年齡控管」，高齡持卡人申請提高額度，須採人工逐件審核，避免高齡持卡人遭信用卡詐騙。

兆豐銀行引述警政署統計，今年1月1日至13日遭詐金額累計已高達46.5億元，相當於每天都有3億元的民眾血汗錢被騙走，其中多數鎖定年長者，謊稱對方涉嫌不法，要求心急的被害人趕緊匯款或提供信用卡資料配合調查。

兆豐銀指出，持卡人若覺得信用卡額度不敷使用、或有臨時大額刷卡需求，要申請調整額度，可用的管道有2種，可以致電信用卡客服或是在官網的雲端櫃台線上申請，調整方式則分「永久」或是「臨時」調額兩種，銀行則會依照持卡人的信用紀錄審核，審核結果也會以簡訊、電子信箱或line通知。

但考量詐團已鎖定年長者，以對方涉嫌不法為由，要求匯款或提供信用卡資料配合調查，不少持卡人提供資料後遭冒用調高額度盜刷，因此，兆豐銀行鎖定高齡持卡人，作為要求人工審核的對象。

兆豐銀行提醒，春節期間若有採購大額禮品或是出國旅遊刷付大筆金額的需求，最好放假前營業日提早向銀行申請調額，申請臨時大額調整時，銀行會先確認客戶的信用往來紀錄是否正常，若是沒有欠款、本身又是存戶，屬於高忠誠度客戶，比較容易通過大額臨調審核，但實際還是會依客戶信用狀況給予合理的信用卡額度，建議需要刷付大筆金額前，都可以事先來電申請，減少等候時間。

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