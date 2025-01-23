財政部預算遭大刪 影響統一發票、國際財政、私菸查緝等業務

財政部預算遭刪減及凍結 ，影響統一發票、國際財政、私菸查緝、促參等業務。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中央政府今年度總預算案遭大幅刪減、凍結，財政部除「國外旅費及出國教育訓練費」遭通刪60%、統一發票「委辦費」遭通刪10%等，包括財政部「歲出」及「一般行政」經費，國庫署私劣菸品查緝經費、國產署「國有財產業務」經費等，均遭刪減或凍結，影響國際財政、促參、私劣菸品查緝及國產業務等。

根據立法院通過中央政府總預算案，財政部本部「歲出」總額遭刪減3000萬元及凍結3000萬元、「一般行政」經費刪減500萬元及凍結1000萬元，累計遭刪減及凍結金額達3500萬元及4000萬元，將影響國際財政、促參等業務推動，損及我國國際正面形象，不利民間參與公共建設及機關基本行政維持運作。

請繼續往下閱讀...

另，國庫署「國庫業務-私劣菸品查緝作業」經費刪減500萬元及凍結500萬元，恐影響私劣菸查緝作業，戕害國人身體健康及稅捐收入損失；國庫署「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減200萬元及凍結200萬元，影響基本行政維持運作；國有財產署「國有財產業務」經費刪減1000萬元及凍結1000萬元，可能增加登革熱疫情風險，形成海岸、社區環境清潔破口及遭棄置廢棄物等破窗效應，甚而排擠國家重要文化資產修復再利用計畫或工程進度。

財政部並表示，通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率高達60％，嚴重影響國際租稅與財政合作交流以及洽簽租稅協定；「媒體政策及業務宣導費」通刪比率高達60％，不利相關稅務法令革新措施快速有效傳遞民眾知悉，影響民眾權益及稅收徵起效果。

此外，「國內旅費」通刪20％，影響辦理賦稅稽徵業務考核、海關邊境查緝、國有不動產會勘估價、參加各項業務聯繫會議等業務；「委辦費」通刪10％，影響民眾統一發票中奬權益及掌握稅源的效果；「水電費」通刪10％，未來可能面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響洽公民眾服務品質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法