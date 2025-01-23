去年第四季全國新案買氣大減 北市季減逾7成

去年第四季新北市新案每坪均價首度突破7字頭。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年全國新建案呈現價量俱漲，預期今年短時間內將朝價穩量縮趨勢。根據最新發布的國泰房地產指數季報，去年第四季六都、新竹縣市的大廈新案可能成交單價，桃園市、台南市呈現季減、減幅不到2%；此外，該季成交量指數則是全面萎縮，又以台北市最明顯、季減超過7成，第二則為桃園市、季減近66%。

根據國泰房地產指數季報最新統計，去年第四季全國大廈新案可能平均成交單價、每坪約64.1萬元，季漲1.27%。七大都會區房價，以新竹縣市季漲幅最大、約3.36%，去年第四季每坪均價高達60萬元，是2004年該季報發布以來、首度站上6字頭，也是繼台北市、新北市之後，第三個站上6字頭的都會區。

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季漲幅第二高則是台北市、漲約3.04%，去年第四季每坪均價來到124.7萬元，已連續兩季突破120萬元，第三名則是新北市、每坪均價約70.1萬元，季漲幅約1.76%，而去年第四季新北市則是首度突破7字頭。

不過，整體房市買氣則呈現急速減弱，首先攤開30天銷售率，全國呈現大幅萎縮，七大都會區中，除台北市為中度減弱外，其它六都均呈現大幅萎縮，再觀察成交量指數，相較上季、全國季減幅高達50.92%。七大都會區中，除台南市季減4.95%、相較穩定外，其它六都減幅相對明顯，尤其台北市、季減約70.8%，新北市、桃園市與台中市的季減幅則均為4成起跳。

該季報指出，去年上半年受台股再創高、科技業帶動投資議題持續發酵、新青安房貸政策及通膨預期下，房市買氣升溫、價量齊揚，但進入下半年央行信用管制趨緊、 新青安嚴審，加上房價漲幅已高，第四季買氣驟降、交易量減少。不過，去年全年房市仍呈現價量俱漲、市場熱絡情形。但延續去年房市走勢，預期今年房市預期雖短期走向價穩量縮，由於買氣急速減弱，長期房市走向仍有待觀察。

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