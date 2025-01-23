創視媒體推136吋Micro LED 豪宅、大型展演場地接洽中

晶呈子公司創視媒體推136吋Micro LED。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股晶呈（4768）子公司創視媒體科技參展2025台北電玩展，現場展出集團自製136吋大型顯示屏，晶呈科技發言人張永宏表示，繼去年推出110吋後，今年再度推出136吋大型顯示屏，一些大型展演場地、情境餐廳等客戶都陸續接洽中，且價格具有競爭力，期待今年有好成績。

創視媒體科技創立於2024年11月，為晶呈科技持股70%的子公司，主要是銷售母公司晶呈科技自行生產製造的大型Micro LED顯示屏；張永宏指出，大型的136吋顯示屏，除尺寸放大，同時展現豐富的色彩、精緻畫面、多層次的展現，更加滿足視覺感官上的享受，和現有市場上的顯示屏相較，表現極為優異。

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他進一步說明，晶呈的Micro LED顯示屏是從金屬基板、發光層貼合、發光晶粒切割、畫素封裝、顯示屏組裝等一貫化製程整合產出，過去許多大型Micro LED顯示屏畫質不夠精細，可是市面上又沒有夠好的產品，也因此，去年推出110吋Micro LED顯示屏後，開始行銷也頗獲得好評，包括豪宅設計師、大型運動場地、大型展演場地、情境餐廳等都有接觸，應用面相當廣泛。

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