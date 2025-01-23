晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

1/25上路！入境旅客攜帶免稅酒 放寬至1.5公升

2025/01/23 16:02

入境旅客攜帶免稅酒放寬至1.5公升。示意圖。（資料照）入境旅客攜帶免稅酒放寬至1.5公升。示意圖。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，因應疫後民眾出境旅遊旺盛及消費需求增加，財政部於1月23日修正發布「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第11條及第4條附表，提高自用酒類免稅上限至1.5公升，即可攜帶2瓶750毫升的免稅酒入境，自1月25日起施行

關務署說明，現行入境旅客攜帶自用酒類1公升免稅數量，已逾20年未檢討，參據國人酒類消費需求、鄰近國家（地區）免稅酒類數量、產業影響及稅收損失等因素通盤考量，提高自用酒類免稅數量至1.5公升，並自2025年1月25日起施行。

關務署說明，入境旅客必須滿18歲方可攜帶自用酒類產品，攜帶自用酒類1.5公升（不限瓶數）以下免稅，且無其他應申報事項者，可直接走「綠線檯」通關免向海關申報，如攜帶超過自用酒類免稅數量，入境時應走「紅線檯」並向海關主動申報。

關務署指出，旅客於酒類5公升（不限瓶數，但攜帶未開放進口中國地區酒類限量1公升）限量內，扣除前開免稅酒數量，可向海關申請補稅放行，超過限量者應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運或以書面聲明放棄。入境旅客倘攜帶酒類超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。

財政部關務署表示，入境旅客攜帶免稅酒放寬至1.5公升，自1月25日起施行。（關務署提供）財政部關務署表示，入境旅客攜帶免稅酒放寬至1.5公升，自1月25日起施行。（關務署提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財