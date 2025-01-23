1/25上路！入境旅客攜帶免稅酒 放寬至1.5公升

入境旅客攜帶免稅酒放寬至1.5公升。示意圖。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，因應疫後民眾出境旅遊旺盛及消費需求增加，財政部於1月23日修正發布「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第11條及第4條附表，提高自用酒類免稅上限至1.5公升，即可攜帶2瓶750毫升的免稅酒入境，自1月25日起施行

關務署說明，現行入境旅客攜帶自用酒類1公升免稅數量，已逾20年未檢討，參據國人酒類消費需求、鄰近國家（地區）免稅酒類數量、產業影響及稅收損失等因素通盤考量，提高自用酒類免稅數量至1.5公升，並自2025年1月25日起施行。

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關務署說明，入境旅客必須滿18歲方可攜帶自用酒類產品，攜帶自用酒類1.5公升（不限瓶數）以下免稅，且無其他應申報事項者，可直接走「綠線檯」通關免向海關申報，如攜帶超過自用酒類免稅數量，入境時應走「紅線檯」並向海關主動申報。

關務署指出，旅客於酒類5公升（不限瓶數，但攜帶未開放進口中國地區酒類限量1公升）限量內，扣除前開免稅酒數量，可向海關申請補稅放行，超過限量者應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運或以書面聲明放棄。入境旅客倘攜帶酒類超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。

財政部關務署表示，入境旅客攜帶免稅酒放寬至1.5公升，自1月25日起施行。（關務署提供）

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