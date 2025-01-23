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巴菲特也頂不住加密幣誘惑！從口中的「老鼠藥」大賺逾133億

2025/01/23 16:55

據文件顯示，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）早已向巴西一家與加密貨幣掛鈎的數字銀行Nu，投資了價值近12億美元。（美聯社）據文件顯示，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）早已向巴西一家與加密貨幣掛鈎的數字銀行Nu，投資了價值近12億美元。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣曾被股神巴菲特稱為「升級版的老鼠藥」，然而在比特幣等加密幣近2年來，快速升值，巴菲特也頂不住誘惑，據文件顯示，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）早已向巴西一家與加密貨幣掛鈎的數字銀行Nu，投資了價值近12億美元（約新台幣393.12億元），截至週三Nu股價年漲幅約34%，換言之，巴菲特已從口中的老鼠藥中，大賺了4.08億元（約新台幣133.66億元）。

外媒報導，巴菲特一直對加密貨幣態度謹慎，並在2018年波克夏海瑟威股東大會上，巴菲特曾稱比特幣可能是「升級版的老鼠藥」，他當時還稱，伯波克夏海瑟威不會持有任何加密貨幣，也不會做空任何加密貨幣，公司永遠不會在其中持有部位。

然而，這一誓言已經鬆動，據Nu稱，波克夏海瑟威最開始在2021年的G輪融資中，就對其進行了投資，當時的投資金額為5億美元（約新台幣163.8億元），隨後又注資了2.5億美元（約新台幣81.9億元）。

而據美國證券交易委員會公佈的文件顯示，波克夏海瑟威對Nu的持股比例從2022年第4季度的0.1%增加到了2024年第3季度的0.4%，價值近12億美元（約新台幣393.12億元）。

截至週三（22日）收盤，Nu股價收11.99美元，年漲約34%，換言之，這代表著波克夏海瑟威這家公司中賺了不少。

有趣的是，從結果來看，波克夏海瑟威投資Nu是一筆成功的交易，但在過程中，波克夏海瑟威的決策看起來並不自信。2024年第3季度業績顯示，波克夏海瑟威在該季度首次減持了Nu的股票，而當時Nu股價正值劇烈波動。

某種程度上來看，波克夏海瑟威在加密行業的嘗試十分謹慎，但這也與巴菲特的投資總方針匹配。

Nu擁有自己的加密平台Nubank Cripto，該平台最初支持比特幣、以太幣等代幣。去年年底該平台集成了Uniswap和ChainLink，進一步擴大了業務範疇，允許用戶發送、接受和轉換加密貨幣。

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