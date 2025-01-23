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智冠王俊博：積極進軍東南亞市場 今年三大事業群迎來新成長機會

2025/01/23 15:28

智冠董座王俊博表示，積極進軍東南亞市場，今年三大事業群迎來新成長機會。（記者張慧雯攝）智冠董座王俊博表示，積極進軍東南亞市場，今年三大事業群迎來新成長機會。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台北國際電玩展今天登場，智冠（5478）董事長王俊博指出，去年營收67.73億元、年增8%，而今年將積極拓展海外市場，尤其以東南亞地區為主，三大事業群迎來新成長機會，期待今年營收獲利能夠優於去年。

王俊博表示，今年包括數位遊戲事業群、網路行銷事業群、金融科技事業群都迎來新成長機會。在遊戲事業方面，MyCard深耕東南亞市場，現已串接800款遊戲、約近600多家廠商合作，計畫2025年進一步拓展服務至具高潛力的國家和地區；網龍（3083）將推出兩款手遊新作，包括《飄流幻境Re：星之方舟》、《尋秦記》；遊戲新幹線預計第一季推出《風色幻想》IP的新一代人氣手遊《風色幻想NX》，首月目標可破30萬下載。

至於網路行銷事業群方面，他認為，一帆數位擁有國際科技大廠數位廣告核心認證的夥伴資格，已與超過700家企業品牌合作，涵蓋遊戲、電商、3C、房地產、健康產業、餐飲零售、時尚美妝、金融保險等品牌，未來致力於掌握AI技術應用，持續發展數位行銷AI化。

此外，金融科技事業群中，藍新預計今年興櫃掛牌，同時，近年在國內外旅遊與休閒需求提升的帶動下，持續深化線上代收付與線下卡機業務，加速拓展多元產業應用場景，2025年可望穩定貢獻營收、持續成長。

至於去年智冠董事全面改選，網銀國際取得2席董事席次，智冠則結合台鋼集團拿下5席普董、3席獨董；他認為，網銀以自然人及專業人士身份取得1席董事及1席獨董，董事會中都是正常交流，同時，台鋼董事也尊重專業，而經營權回歸穩定也讓員工能夠放心工作。

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