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遭美AI晶片禁令全面封殺 中國晶圓代工2哥挖角英特爾高管續命

2025/01/23 19:24

美國對中國半導體的出口禁令持續收緊，中國正在建構本土化供應鏈。示意圖。（路透）美國對中國半導體的出口禁令持續收緊，中國正在建構本土化供應鏈。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國AI晶片禁令全面封殺中國，中國第二大晶圓代工廠-華虹半導體已進行戰略調整，挖角英特爾前高管白鵬擔任總裁，原總裁唐均君則升任董事長。外媒認為，這些人事異動引發外界對華虹與中國最大晶圓代工廠-中芯國際潛在合作的猜測，2者可望攜手建立中國晶片自給自足的能力。

中國華虹半導體延攬英特爾前高管白鵬擔任總裁一職。（圖取自中國社交平台）中國華虹半導體延攬英特爾前高管白鵬擔任總裁一職。（圖取自中國社交平台）

綜合外媒報導，白鵬1991年加入英特爾，從事邏輯晶片的研發到量產工作，最後成為負責邏輯技術開發的副總裁，白鵬2022年離開英特爾。近期獲華虹延攬擔任總裁一職，預計將引導華虹轉向先進半導體。

據悉，華虹集團目前的業務主要集中在功率半導體、類比晶片以及部分記憶體上，這些產品的製程多在100奈米及以上。隨著這些晶片價格持續下跌，華虹正在尋求向邏輯晶片領域擴展。

除了延攬白鵬外，華虹原總裁唐均君也升任董事長，唐在半導體產業有數十年經驗，曾在華虹集團與日本NEC的合資企業擔任高管。

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