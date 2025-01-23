被退休近2個月新動向曝光 英特爾前CEO季辛格轉戰AI獨角獸

英特爾前執行長季辛格為英國AI晶片新創 Fractile.ai 的種子投資人。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年12月2被公司宣布「退休」後，動向備受矚目。他在社群媒體 X 公布，已經成為英國AI晶片新創 Fractile.ai 的種子投資人，表明季辛格對 AI 晶片市場相當關注。

季辛格在 X 表示，很高興成為 Fractile.ai 種子投資人，研究許多AI加速法後，低成本推理日益成長和佔主導地位，這是瞄準AI的發展方向。我們需將成本和功耗降低幾級，才能讓AI大規模發揮作用，沒有什麼方法比這更讓他興奮。

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他指出，Fractile.ai 正在解決記憶體計算問題，並強力使用半導體電路。這是他 40 年前當研究生時探索過的想法，可能最終成為主流AI運算。他還為 Fractile.ai 創辦人古德溫（Walter Goodwin）打氣。

Fractile.ai 創辦人古德溫也留言歡迎季辛格，稱「你的加入絕對令人興奮，非常期待與您共同打造AI運算能力的世代飛躍」。其他網友也紛紛給予祝福，祝季辛格創業順利。

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