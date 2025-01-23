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漢來美食春節豪撒200萬開運紅包 中獎率100％

2025/01/23 14:18

漢來美食餐飲集團春節期間推出「淘金刮刮樂」活動。（漢來美食提供）漢來美食餐飲集團春節期間推出「淘金刮刮樂」活動。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕為迎接金蛇年，漢來美食（1268）餐飲集團春節期間推出「淘金刮刮樂」活動黏客，將豪撒總價值超過200萬元的新春紅包回饋「來美食APP」會員，中獎率百分百，最高可刮中8888元餐飲抵用金。

漢來美食表示，「來美食APP」是漢來美食回饋會員的重要平台，將從小年夜至大年初五（1/27~2/2）推出「蛇來運轉，淘金刮刮樂」活動，凡於活動期間至漢來美食餐飲集團旗下任一品牌餐廳用餐，並加入「來美食APP」會員，消費集點單筆滿1688元（含）以上，即可參加刮刮樂遊戲。

「來美食APP」蛇來運轉，淘金刮刮樂活動中獎機率100%，除了頭獎8888元餐飲抵用金外，還有888元、288元、188元、88元的美食抵用金可拿。

漢來美食表示，旗下「島語自助餐廳」以及全台7家「漢來海港自助餐廳」，1月底的除夕午、晚餐，每一餐期都各有兩輪用餐時段，從南到北訂位已經全滿。北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌也已經訂滿，另外還有除夕年菜外帶，南北宴會廳共將銷售1200套，較去年成長20%。

冷凍宅配年菜（套餐組合、單品菜色）已經預購近1萬件，銷售數量上，單品菜色的購買量又比套餐數高出近2.5倍，顯示消費者現在除了小家庭人口數少，不喜購買量多套餐，同時趨向精明挑選。

漢來美食去年全年營收為59.3億元，年增20.56%，創歷史新高。

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