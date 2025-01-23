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春節製造不中斷 科技產業園區4項便民服務不打烊

2025/01/23 12:58

春節期間，各產業園區服務中心仍維持24小時派員輪值。（經濟部園管局提供）春節期間，各產業園區服務中心仍維持24小時派員輪值。（經濟部園管局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為滿足園區廠商於生產及營運需求，經濟部產業園區管理局（園管局）春節期間（1/25-2/2）將持續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等4項便民服務，讓所有園區廠商安心過好年。

園管局表示，考量科技產業貨品輸出入不得中斷的需求，於春節期間，將針對科技產業園區廠商，配合廠商需要安排專人加班辦理貨品輸出入許可證申辦審查作業，廠商可事先申請，園區將協調海關通關作業系統配合事宜，以保障廠商貨品進出口全年暢通。

楠梓、前鎮、臨廣科技產業園區及高雄軟體園區等設有清潔隊的園區，安排春節期間垃圾清運服務，本月27日（小年夜）、31日（初三）兩日，自上午8點起，依收運路線完成收運作業，以確保園區環境整潔。

台中潭子園區則是本月28日（除夕）及31日（初三）提供垃圾清運服務。

此外，各產業園區服務中心春節期間仍維持24小時派員輪值，園管局「緊急應變中心」亦全天候待命，加強園區救災救護、保安和巡查運作。

園管局表示，若廠商或民眾發現任何危險或可疑現象，可隨時撥打各服務中心電話，或連絡園管局「緊急應變中心」，電話：（07）361-2054。

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