億鴻科技與長大株式會社簽MOU 將合作再生能源

億鴻系統科技與長大株式會社簽訂MOU助力台灣與日本市場資產量能 。（前方由左至右分別是億鴻系統科技股份有限公司董事長 張家豪、東京世紀株式會社總經理（Tokyo Century Corporation） 澤井創一、九連環境開發股份有限公司董事長 宮本俊明、 台灣長大顧問有限公司社長（Chodai Taiwan Inc.） 細谷俊道。

（億鴻提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億鴻系統科技與日本長大 （Chodai Co., Ltd.）株式會社台灣長大顧問有限公司簽署合作備忘錄（MOU），助力臺灣與日本表後市場（Behind the meter）資產管理量能。

長大株式會社的業務範疇涵蓋橋樑、軌道交通、能源及資通訊等多元領域，以促成公私協力模式（PPP）項目見長。台灣長大顧問有限公司社長 細谷俊道表示，億鴻為日本長大株式會社進軍國際的首要合作夥伴。億鴻自智慧能源管理系統（EMS）的導入到實現節電、節費與減碳，提供一站式綜合服務，在臺灣展現了卓越的執行能力。億鴻擁有堅實的團隊，對綠色能源基礎設施、融資以及與當地政府和供應鏈的長期關係擁有豐富的經驗。

請繼續往下閱讀...

億鴻系統科技董事長張家豪表示，此合作案亦昭示億鴻成為海外所有投資者進軍臺灣以及亞太市場再生能源產業的重要橋梁。日本長大看好億鴻的國際合作潛力，將與億鴻攜手提供創新解決方案，解決亞太區域再生能源產業的關鍵電力供應鏈挑戰。公司專業人才團隊聚集，致力於全方位發展，億鴻也持續投入資源，培育臺灣年輕一代人才投入產業，共創嶄新氣象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法