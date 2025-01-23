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果粉搶先看！iPhone 17新外觀提前洩漏了

2025/01/23 13:36

MajinBuOfficia曬出1張iPhone 17系列背板實拍圖（擷取自網路）MajinBuOfficia曬出1張iPhone 17系列背板實拍圖（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕果粉照過來，蘋果iPhone 17新外觀提前洩漏，根據知名爆料者MajinBuOfficia所曬出1張iPhone 17系列背板實拍圖，這款背板採用全新的橫向後攝排列方案，這款背板很可能來自於全新機型iPhone 17 Air，因為該機主打超輕薄，甚至機身厚度只有5.5mm。

外媒報導，這是iPhone 11系列以來首次進行背部設計的大換代，值得注意的是，這個背板的後攝開孔只有1個，右邊應該是閃光燈開孔。以此來推測，這款背板很可能來自於全新機型iPhone 17 Air，該機將取代目前銷售表現差勁的Plus機型，與標準版、Pro版和Pro Max版組成全新的產品。

至於售價方面，iPhone 17 Air與iPhone 16 Plus相近，定價約人民幣6999元起（約新台幣3.14萬元）。

iPhone 17新外觀提前洩漏了（擷取自網路）iPhone 17新外觀提前洩漏了（擷取自網路）

根據圖片來看，iPhone 17 Air的厚度僅5.5毫米，相較於iPhone 16的7.8毫米和iPhone 16 Pro的8.25毫米，分別薄了30%和33%，值得注意的是，iPhone 17標準版和iPhone 17 Air都將支援高刷（刷新率超過60Hz的螢幕），這是蘋果史上第1次為Pro版以外的手機引進高刷，日常體驗大為提升。

此外，iPhone 17 Air預計還會搭載蘋果自研5G晶片，這顆晶片比高通5G晶片面積小，蘋果希望使用面積更小、整合度更高的晶片來節省內部空間，為電池讓路。

不只iPhone 17 Air，iPhone 17 Pro外觀也大變樣，採用橫向大矩陣模組設計，三攝排列保持不變，閃光燈和光達右移，變化較大。

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