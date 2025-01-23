高佳菁／核稿編輯

「星際之門」台積電分一杯羹！華爾街喊輝達和AI基建是贏家（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕5000億美元AI「星際之門」Stargate已成為華爾街最熱門的議題，在幾過1天的資訊消化後，華爾街一致認為，輝達和AI基礎建設是該計畫的大贏家，隨著資本支出在即，除了輝達外，台積電、博通等共19家廠商將成為主要受惠者。

外媒報導指出，之前市場擔憂輝達在scaling laws（規模理論）、capex（資本支出）、ASIC（特殊應用積體電路）市佔轉移，已達高峰，如今在一夜之間出現了1家5000億美元的「星際之門」公司，這些擔憂可以都先消停一段時間了。

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針對「星際之門」計畫，華爾街進行詳細的分析，在早骨文受惠部分，華爾街的情緒就有些不堅定了，華爾街認為星際之門對甲骨文當然是強心劑，可為其帶來巨額的收入增量，但是所帶來的利潤未必那麼有想像力；微軟這次退居2線，讓人更加對“利潤率”有所擔憂（如果是一塊大肉微軟就自己吃了）。

華爾街對於微軟的受惠程度則較兩面，好的方面是，微軟不需要為了Open AI這個“訓練客戶”，深陷1000億美元投資的泥潭，微軟仍有Open AI的推理收入（繼續推動Azure的貨幣化）；壞的方面就是，Open AI和微軟疏遠了之後，微軟自家不再有領先的大模型。

綜合來看，如果「星際之門」1000億美元的支出馬上就執行，那麼唯一選項就是輝達，雖然OAI和博通在ASIC有合作，但是ASIC的生產至少是12-18個月之後的事情；甲骨文暫時沒什麼ASIC的消息，軟銀的進度就更遠了（不過軟銀的ARM不可忽視）。

由於輝達和AI基建將是「星際之門」大贏家，華爾街盤點可望受惠的廠商，該份受益名單，包括台積電（TSMC）、博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）、ARM 、Arista、戴爾（DELL）、慧與科技（HPE）、阿斯特拉實驗室公司（ALAB）、Credo、Coherent、Ciena、美光、SK海力士、Vertiv、Vistra、Pure Storage、Lumentum、Celestica、Amphenol等19家廠商。

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