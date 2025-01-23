晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「星際之門」台積電分一杯羹！華爾街喊輝達和AI基建是贏家

2025/01/23 15:15

高佳菁／核稿編輯

「星際之門」台積電分一杯羹！華爾街喊輝達和AI基建是贏家（美聯社資料照）「星際之門」台積電分一杯羹！華爾街喊輝達和AI基建是贏家（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕5000億美元AI「星際之門」Stargate已成為華爾街最熱門的議題，在幾過1天的資訊消化後，華爾街一致認為，輝達和AI基礎建設是該計畫的大贏家，隨著資本支出在即，除了輝達外，台積電、博通等共19家廠商將成為主要受惠者。

外媒報導指出，之前市場擔憂輝達在scaling laws（規模理論）、capex（資本支出）、ASIC（特殊應用積體電路）市佔轉移，已達高峰，如今在一夜之間出現了1家5000億美元的「星際之門」公司，這些擔憂可以都先消停一段時間了。

針對「星際之門」計畫，華爾街進行詳細的分析，在早骨文受惠部分，華爾街的情緒就有些不堅定了，華爾街認為星際之門對甲骨文當然是強心劑，可為其帶來巨額的收入增量，但是所帶來的利潤未必那麼有想像力；微軟這次退居2線，讓人更加對“利潤率”有所擔憂（如果是一塊大肉微軟就自己吃了）。

華爾街對於微軟的受惠程度則較兩面，好的方面是，微軟不需要為了Open AI這個“訓練客戶”，深陷1000億美元投資的泥潭，微軟仍有Open AI的推理收入（繼續推動Azure的貨幣化）；壞的方面就是，Open AI和微軟疏遠了之後，微軟自家不再有領先的大模型。

綜合來看，如果「星際之門」1000億美元的支出馬上就執行，那麼唯一選項就是輝達，雖然OAI和博通在ASIC有合作，但是ASIC的生產至少是12-18個月之後的事情；甲骨文暫時沒什麼ASIC的消息，軟銀的進度就更遠了（不過軟銀的ARM不可忽視）。

由於輝達和AI基建將是「星際之門」大贏家，華爾街盤點可望受惠的廠商，該份受益名單，包括台積電（TSMC）、博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）、ARM 、Arista、戴爾（DELL）、慧與科技（HPE）、阿斯特拉實驗室公司（ALAB）、Credo、Coherent、Ciena、美光、SK海力士、Vertiv、Vistra、Pure Storage、Lumentum、Celestica、Amphenol等19家廠商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財