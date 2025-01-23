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沙國王子投資公司：若馬斯克收購TikTok 將考慮投資

2025/01/23 11:43

Kingdom Holding表示，若短影音平台TikTok被美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）收購，該公司將有意參與投資。（示意圖，路透）Kingdom Holding表示，若短影音平台TikTok被美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）收購，該公司將有意參與投資。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王子阿瓦里德（Prince Alwaleed bin Talal）旗下投資公司「王國控股公司（Kingdom Holding ）」執行長週三（22日）表示，若短影音平台TikTok被美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）收購，公司將有意參與投資。

綜合媒體報導，Kingdom Holding公司執行長麥曼（Talal Ibrahim al-Maiman）週三在接受阿拉伯電視台訪問時表示，若馬斯克或其他方提議收購TikTok，那麼Kingdom Holding將有興趣對其進行投資。

麥曼也透露，Kingdom Holding已經向馬斯克的人工智慧公司xAI進行了投資，並希望將xAI發展成該領域的領導者。

報導指出，除了xAI外，Kingdom Holding也對馬斯克旗下社交媒體平台X進行投資。

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