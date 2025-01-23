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你組工會、我就結束營運！亞馬遜加拿大將裁1700人

2025/01/23 14:05

亞馬遜將結束魁北克省的營運。（路透）亞馬遜將結束魁北克省的營運。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年5月，亞馬遜倉庫工人通過加拿大工會「全國工會聯合會」（CSN）成立工會，對其工資表達不滿及對設施的健康和安全措施感到擔憂。對此，亞馬遜22日宣布，將結束在加拿大魁北克省的營運，預計裁減1700個工作機會，此舉引發加拿大政府不滿。

亞馬遜表示，將在2個月內逐步關閉魁北克省7個營運地點，這也是亞馬遜員工在加拿大唯一擁有工會的地區。CNS表示，亞馬遜關閉魁北克省營運的決定毫無商業意義，根本是直衝著CNS而來。

CNS代表魁北克省亞馬遜倉庫約300名工人，目前該倉庫工人正在協商其首份集體協議。CSN主席 Caroline Senneville強調，亞馬遜的舉動違反了魁北克勞動法，工會將強烈反對此決定，估計此次關閉將影響約250名季節性工人。

亞馬遜發言人Barbara Agrait表示，經過對魁北克業務的評估後，回歸第三方配送的模式，將可顧客省下更多費用。未來將依賴當地的小型企業來進行配送，類似於亞馬遜2020年之前的運作方式。

亞馬遜表示，將為受影響的員工提供包括高達14週工資的賠償金，以及就業安置資源等方案。

加拿大聯邦創新部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，他已與亞馬遜加拿大的負責人進行交談，表達政府的失望和沮喪。商鵬飛在社交媒體X平台上表示，這不是在加拿大做生意的方式。

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