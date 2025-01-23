美中貿易戰一觸即發 在中美企擔憂創5年新高

中國美國商會調查顯示，51％的受訪者擔心美中關係會在未來惡化。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（23日）公佈的一項調查顯示，超過半數在中國經營的美企表示，擔心全球2大經濟體之間的雙邊關係進一步惡化，達到5年以來最高水位。

《路透》報導，中國美國商會（AmCham in China）的年度調查顯示，51％的受訪者擔心美中關係會在未來惡化。

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針對368家中國美國商會成員企業的調查在去年10月至11月期間進行，部份調查在美國總統川普（Donald Trump）勝選後完成。這份報告在川普就職、威脅要調高對中國進口產品的貿易關稅後發佈。

中國美國商會主席柳青表示，以經濟貿易為基礎的穩定、建設性關係不僅對中美兩國的繁榮相當重要，對於全球經濟穩定也相當重要。根據調查，地緣政治緊張局勢、政策不確定性和貿易爭端是在中美企的主要擔憂。

川普首個總統任期內，點燃了美中貿易戰，兩國之間的外交善意普遍下降，到了拜登總統（Joe Biden）執政，這一情況也沒有明顯改善。川普週二（21日）表示，政府正在討論從2月1日起對中國進口商品加徵10％的懲罰性關稅。

近半數的受訪美企仍將中國列為全球前3大投資重點，與前年的水準大致相同。然而，不再將中國列為投資首選目的地的企業比例，與疫情前相比增加了1被多，達到21％，比前年的調查上升了3個百分點。

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