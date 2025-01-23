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嗅到商機？中媒揭券商湧入小紅書 教外國人「炒A股」

2025/01/23 10:41

中國券商在小紅書發文，教導外國人炒A股。（擷取自中國社群平台）中國券商在小紅書發文，教導外國人炒A股。（擷取自中國社群平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著TikTok外國網友大量湧入小紅書，推動該平台用戶持續增長，不少中國券商嗅到商機，製作開戶、投資守則，教外國人炒A股。上海證券報報導，這些教外國人炒A股的券商，內容均以英文帖子發布，包含外國投資者的A股開戶指南，以及投資教育內容，甚至一些券商還提供外國人永久居留證的線上開戶服務。

據報導，中國多家券商在小紅書上開設官方帳號，透過英文筆記、雙語介紹等形式，積極對外發佈投資A股內容，以吸引外國人購買A股興趣。文中並詳細介紹中國券商及交易軟體，提供開戶流程、投資技巧等實用資訊。

根據不完全統計，這些與外國投資者互動的券商包括國泰均安、中泰證券、申萬宏源、廣發證券、東方財富、國元證券、國金證券、華興證券及中國證券系統公司「同花順」等。

舉例來說，廣發證券連發數條英文筆記，內容包括介紹公司旗下的炒股軟體、教導外國人如何開立帳戶投資A股市場等。在最新的筆記中，廣發證券宣布已經上線外國人永久居留證線上開戶服務。

國金證券、海通證券、國海證券、華興證券等多家券商也發布了關於A股知識的圖文，並用英文向外國網友介紹A股的交易時間、漲跌幅、幣種等。

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