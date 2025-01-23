AI帶動利潤創新高 SK海力士獲利首超三星

SK海力士單季營業利潤8.1兆韓元，創下歷史新高，也首度超越競爭對手三星電子。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）週四（23日）公佈業績，在用於生成式AI晶片組的高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片強勁銷售帶動下，SK海力士單季利潤創歷史新高，同時也首度超越競爭對手三星電子（Samsung Electronics）。

《路透》報導，SK海力士單季營業利潤為8.1兆韓元（約新台幣2021.7億元），超越了三星同期的6.5兆韓元（約新台幣1622.4億元）。分析師表示，這是SK海力士首度超越三星，主要是因為競爭對手三星在向輝達（NVIDIA）供應高階HBM晶片方面已落後。

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SK海力士在聲明中表示，隨著全球大型科技公司對AI伺服器的投資不斷成長，以及AI推論技術變得愈來愈重要，HBM和高密度伺服器DRAM（動態隨機存取記憶體）需求將增加。

SK海力士指出，HBM晶片佔第4季DRAM總收入的40％。整體來看，單季營收年增75％來到19.8兆韓元（約新台幣4942億元）。SK海力士的營業利潤略高於分析師平均預測的8兆韓元（約新台幣1996.8億元），從1年前的3460億韓元（約新台幣86.3億元）大幅成長。

在最近幾季，SK海力士的表現日益超越對手三星和美光（Micron），由於SK海力士早一步切入市場，並在HBM晶片研發上進行了大量的投資，SK海力士已成為這波AI熱潮中最大的受益者。

SK海力士也透露，已從Q4開始向客戶供應12層HBM3E晶片，這是目前量產的最先進HBM模型。SK海力士表示，針對傳統記憶體晶片市場，客戶預計將減少個人電腦（PC）和智慧手機的庫存，到了下半年，搭載AI功能的PC和手機銷量將擴大，市場情況預計將好轉。

由於SK海力士與輝達的合作，推動多頭，該公司的股價今年至今已漲約30％，表現優於三星同期的2％漲幅。美國總統川普（Donald Trump）週二（21日）宣佈高達5000億美元（約新台幣）的AI基礎設施投資計劃，為SK海力士股價增添利多。

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