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川普就任數小時後、白宮這網站「404」了 ! 外媒 : 4340萬美國人受影響

2025/01/23 09:52

川普關閉白宮官網的西班牙語頁面，這是4340萬美國人使用的第一語言。（擷取自美國政府網站）川普關閉白宮官網的西班牙語頁面，這是4340萬美國人使用的第一語言。（擷取自美國政府網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普總統重返白宮幾個小時內，新政府就關閉了白宮官方網站的西班牙語版本、及x社群媒體西語簡介，現在該網站向用戶提供「錯誤 404」訊息。《美聯社》報導，川普政府這項舉措，對於在選舉中支持他的數百萬西班牙裔選民「是一記耳光」。

據報導，目前白宮官方網站的西班牙語版本、及x社群媒體西語簡介被關閉，勞工部、司法部和農業部等其他政府機構的西班牙語版在本週二仍可使用。對此，白宮首席副新聞秘書哈里森·菲爾茲回應，政府「致力於恢復網站的西班牙語翻譯部分」。

繼英語之後，西班牙語是美國第二大廣泛使用的語言。在美國，西班牙語的使用者比漢語、法語、義大利語、夏威夷語，以及美洲原住民語言的使用總和人數還要多。根據2023年美國人口普查局的估計，大約有4340萬美國人，其第一語言是西班牙語，佔美國5歲及以上人口約13.7%

擁有波多黎各和古巴血統的紐約市品牌和傳播策略師里維拉（Monica Rivera）表示，川普政府關閉白宮西語網頁，發出了明確的信號。里維拉認為，「川普取消直接從白宮獲取資訊的管道，就他們所服務的對象劃出了一條清晰的界限，這也表明了在美國的拉丁裔是「其他人」，在這個國家裡是不太重要的部分。

美國律師助理安東尼·埃爾南德斯（Anthony Hernandez） 指出，川普政府關閉白宮西語網頁以及X平台上的西語簡介，這對於在最近選舉中支持他的數百萬西班牙裔選民來說，是一記耳光。

報導指出，川普的國務卿盧比歐是古巴裔美國人，會說西班牙語。就在本週二宣誓就職時，他使用西班牙語發表講話「感謝上帝、他的家人和川普」。

美國前內閣副秘書傑夫勒表示，鑑於有機會「展示」政策變化，尤其是與經濟和邊境安全相關的政策變化，此舉似乎違反直覺。他指出，並沒有看到任何其他語言媒介遭到川普政府拒絕，這是一件非常有趣的事情。

美聯社VoteCast針對超過12萬選民的全國性調查發現，此次支持川普選舉的黑人和拉丁裔選民比例較2020年攀升，尤其是45歲以下的男性選民許多是年輕的拉丁裔男性。

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