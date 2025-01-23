黃金漲近歷史高點！創近3個月來最佳表現

黃金價格週三（22日）飆升至近3個月高點，僅略低於歷史高點。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普政策計畫不明朗，投資者憂其政策將引發貿易戰和加劇市場波動，週三（22日）黃金價格飆升至近3個月高點，僅略低於歷史高點。

現貨黃金上漲0.4%報每盎司2755.2美元，已達自10月31日創下2790.15美元歷史新高以來的最高水準；美國黃金期貨上漲0.4%，報每盎司2770.90美元。

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《路透》報導，Sprott Asset Management投資組合經理Ryan McIntyre表示：「擬議的關稅和其他事項存在不確定性，當市場存在很大或甚至僅中等程度的不確定性時，黃金通常表現良好，因這是大眾傾向的避險投資。」

川普表示，美政府正討論自2月1日起對從中國進口的商品加徵10%關稅，且同時他也表示墨西哥和加拿大可能面臨25%左右的關稅。

在經濟和地緣政治動盪時期，黃金通常被視為避風港，但川普擬議的政策被廣泛認為會引發通膨，恐迫使聯準會（Fed）更長時間維持較高利率，以控制不斷上升的物價壓力。黃金則因為不孳息的特性，較高利率環境對其價格不利。

川普並未提供多一點有關其擬議關稅的細節，這讓投資者質疑該舉措的激進程度及其潛在影響的深度。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「（川普）在關稅問題上的立場可能沒有人們擔心的那麼強硬，這有助於降低關稅，因為降低 / 降低關稅意味著通膨降低，因此有可能進一步降息。」

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