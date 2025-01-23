兩個男人罕見「打嘴仗」！馬斯克看衰AI「星際之門」 奧特曼強硬回擊

馬斯克（右）撤回對奧特曼（左）和OpenAI的訴訟。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普大動作宣佈OpenAI、軟銀、甲骨文將聯手成立Stargate「星際之門」，4年內投資5000億美元，不過，特斯拉執行長馬斯克卻唱衰該計畫，並稱「軟銀投資不到100億美元」，OpenAI執行長奧特曼則罕見在社交媒體上與馬斯克槓上，駁斥馬斯克說法，並指出馬斯克肯定知道實情，暗示他在撒謊。

外媒報導，OpenAI執行長奧特曼在新聞發佈會上表示，我認為這將是這個時代最重要的項目，如果沒有川普，我們就無法做到這一點。

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OpenAI隨即也在公司官網和社交媒體賬號上發佈了這1計劃，新聞稿稱「星際之門」的初始股權出資者包括軟銀、OpenAI、甲骨文和阿聯科技基金MGX，而軟銀執行長孫正義將出任董事長。

計劃公佈後不久，全球首富馬斯克在OpenAI的聲明下方回覆「他們實際上沒有錢」，並補充稱，「我有可靠的消息，軟銀只鎖定了不到100億美元的投資。」

由於馬斯克旗下的xAI正在與OpenAI競爭中，有分析認為，由於馬斯克在川普競選中發揮的作用，他可能會在新政府中有AI領域的發言權，會讓OpenAI處於不利的地位。

對於馬斯克的最新發言，極少在社交媒體上「打嘴仗」的奧特曼罕見回擊，他回覆「我真心敬佩你（馬斯克）的成就，並認為你是我們這個時代最鼓舞人心的企業家。」

不過，奧特曼稱，馬斯克「軟銀只投資100億美元」的說法是錯誤的，並指出馬斯克肯定知道實情，即暗示他在撒謊。

奧特曼還邀請馬斯克「來參觀已經開工的第一個站點」，他補充，這對美國來說是1件很棒的事情。我知道，對國家來說很棒的事情並不總是對你的公司有利，我希望你能將美國放在第一位。

雖然兩人互槓，不過，奧特曼仍然認為，在川普政府中，馬斯克不會利用自己的權力去對付對手，「有些人在推特上很混蛋，但不會濫用國家的制度。」

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