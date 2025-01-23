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還在東京、京都人擠人？彭博揭日本「7大隱藏旅遊地」

2025/01/23 11:15

彭博日前推薦「7大隱藏旅遊地」 ，點出如果遊客喜歡京都但討厭人群，那麼金澤可能非常適合。（彭博）彭博日前推薦「7大隱藏旅遊地」 ，點出如果遊客喜歡京都但討厭人群，那麼金澤可能非常適合。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本旅遊業在疫情後迅速復甦，2024年外國遊客數量年增47%，達到創紀錄的3690萬人次，日圓疲軟成為部分原因，但這也讓過度旅遊（Overtourism，觀光公害）的問題逐漸浮上檯面，日本政府也鼓勵遊客，不要只去東京、京都和大阪等熱門旅遊目的地，外媒近期就整理出日本「7大隱藏旅遊地」 ，這些地方對於遊客來說較不常光顧，但卻值得遊覽。

《彭博》報導，首先是「金澤」，如果遊客喜歡京都但討厭人群，那麼金澤可能非常適合，金澤是日本石川縣的首府，擁有保存完好的江戶時代建築和藝伎區，有「小京都」的美譽。金澤是日本金箔生產重鎮，有許多使用金箔來裝飾的美食或工藝品。報導形容，沒參觀金澤3個藝伎區之一，金澤之旅就不算完整，其中最大也保存最完好的是東茶屋街，另外，可把金澤城當作金澤之旅終點站，一旁還有日本三名園之一的「兼六園」可以參觀。

再來是「日本阿爾卑斯」，日本阿爾卑斯由3個山脈組成，包含飛驒山脈（北阿爾卑斯）、木曾山脈（中央阿爾卑斯）、赤石山脈（南阿爾卑斯），飛驒山脈是最大的一個，橫跨長野縣、富山縣、岐阜縣和新潟縣，其中立山黑部阿爾卑斯山脈路線是不可錯過的景點之一，每年僅在4月至11月開放，可以使用多種交通方式，最大的亮點是立山雪壁。

另外是「伊勢志摩」，伊勢志摩位於三重縣中部，從名古屋乘坐火車即可輕鬆抵達，是伊勢志摩國立公園的所在地，當中有日本最神聖的地方之一「伊勢神宮」，其內宮祭祀天照大神，外宮則祭祀豐受大神，伊勢神宮附近步行不遠，就可來到大原町，充滿江戶、明治風格的建築，遍布餐廳、紀念品商店。而距離伊勢不到15公里的鳥羽市海岸，可以體驗獨特的海女文化，包含珍珠和海鮮，其中伊勢蝦更是不可錯過的美食。

「和歌山縣」也被列入清單，報導形容，對於那些對日本宗教抱有濃厚興趣的人來說，沒有比參觀和歌山縣更好的方式了，熱衷於健行的遊客可以探索熊野古道朝聖路線，串連起奈良吉野山、和歌山熊野三山及高野山等聖地。而在離開和歌山縣之前，別忘了去貴志站找最可愛的貓站長「二代玉」和「四代玉」，牠們在前任站長「小玉」過世後接下了這個工作。

再來為「北海道道東地區」，報導認為，與其去熱門的滑雪勝地二世古，或是歷史悠久的小樽，還不如去道東感受大自然的魅力。釧路濕原是日本最大的濕原，作為丹頂鶴的保護區而聞名，遊客也在此可參加釧路川獨木舟之旅。而從釧路濕原開車 90分鐘即可抵達阿寒湖，那裡有溫泉和阿寒湖阿伊努村，若要體驗更多未受破壞的自然風光，可以繼續向北前往知床國立公園，可在夏天看到棕熊和虎鯨，冬天還可欣賞流冰。

還有「群馬縣的溫泉街」，坐落於關東地區的群馬縣，以其壯麗山脈和療癒溫泉聞名遐邇。其中，草津溫泉和四萬溫泉更是相當知名。尤其是四萬溫泉的積善館，據稱是《神隱少女》中浴場的原型。遊客也可在群馬縣最大的城市高崎稍作停留，體驗獨特的達摩文化，親手為達摩娃娃上色，祈求願望實現。

最後是「九州福岡」，福岡是美食家的夢想之地，不容錯過的體驗是在屋台用餐，當夜幕降臨時，屋台就會熱鬧起來，福岡特色美食包含博多拉麵以及內臟鍋，除此之外，每年11月在福岡舉行的大相撲九州場所，提供了在東京以外觀賞日本傳統文化相撲的另一個選項。福岡也是通往九州其他地區的絕佳基地和門戶，大分縣別府以溫泉聞名，歷史愛好者可參觀長崎縣，還有以自然風光聞名的熊本縣，有著日本最大的活火山阿蘇山。

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