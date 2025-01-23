3風險揮之不去！小蒙CEO戴蒙警告，美股「有點虛高」了（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股正處於多年牛市之中，不過，摩根大通執行長戴蒙警告，在赤字支出等3風險下，美股資產價格「有點虛高」，按任何衡量標準，資產價格都處於歷史市值的前10%或15%。

標普500指數 在2023年和2024年連續兩年實現超過20%的年度漲幅，這是25年來首次出現的情況。

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外媒報導，戴蒙（Jamie Dimon）週三（22日）在瑞士達沃斯世界經濟論壇上接受CNBC採訪時表示，由於赤字支出、通貨膨脹和地緣政治動盪帶來的風險，美股資產價格已過度膨漲。

戴蒙說，美股「有點虛高」，按任何衡量標準，資產價格都處於歷史市值的前10%或15%。

此外，債券市場的某些部分，如主權債務，也處於歷史最高水平。戴蒙表示，你需要相當好的結果來證明這些價格是合理的，「制定有利於增長的戰略有助於實現這一點，但也存在負面因素，它們往往會讓你大吃一驚。」

值得注意的是，Dimon自2022年以來一直保持謹慎態度，當時他警告說美國經濟將面臨"颶風"，去年，戴蒙甚至稱自己公司的股價很貴。

然而，美國經濟表現超出預期，特別是川普在去年11月的當選提振了人們對支持增長政策的期望。

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