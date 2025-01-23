躋身「川普交易」！專家剖析「星際之門」對輝達的重要性

專家表示，Stargate計畫至少有1000億美元的支出會流向輝達，將成營收的別1個催化劑。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大動作宣佈OpenAI、軟銀、甲骨文將聯手成立Stargate「星際之門」，4年內投資5000億美元（約新台幣16.38兆元），AI（人工智慧）領頭羊輝達（NVIDIA）將成主要贏家，週三股價大漲逾4%，專家表示，該計畫至少有1000億美元（約新台幣3.27兆元）的支出會流向輝達，將成營收的別1個催化劑，若川普未來祭出更有AI友好舉措，輝達可能成為「川普交易」的一部分。

外媒報導，投資者最近一直關注輝達未來幾個季度的細節，因為公司正在努力提高其新型Blackwell晶片的產量，但Melius Research分析師Ben Reitzes表示，新宣佈的「星際之門」合資企業可能會在未來4年內，推動對人工智慧基礎設施的5000億美元投資，肯定會正確看待Blackwell的過渡。

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根據他的評估，「遠遠超過」1000億美元的Stargate支出可能會用於輝達，更多資金將流向博通（Broadcom）和Arista Networks等參與計算和網路業務。

輝達股價繼週二上漲2.27%後，週三再漲4.43%，股價來到147.07美元。

去年年底，博通的管理層預測了與人工智慧相關的巨大市場機會，這讓投資者興奮不已。Reitzes表示，川普總宣佈OpenAI、軟銀和甲骨文聯合成立Stargate，最終可能會成為輝達的類似推動力。

儘管市場對Blackwell的產能提升吹毛求疵，但Stargate的計畫，應該可以平息投資者對長期前景的擔憂。

至於輝達能否在2026年和2027年從巨大的數位中發展壯大？Reitzes表示，在拜登政府採取行動限制人工智慧晶片出口後，他對這些增長前景更加謹慎，雖然川普政府可能會放寬這些規定，但他表示，即使沒有這種干預，輝達看起來也處於良好的增長狀態。

Reitzes進一步表示，美國市場可能比我們想像的要大得多，Stargate的大部分支出似乎對輝達來說是增量。根據他的計算，2026年對輝達產品上的額外支出為200億美元（約新台幣6552億元），甚至不排除400億美元（約新台幣1.31兆元）。

與此同時，對於輝達投資者來說，也有一些好消息，因為川普的第1個人工智慧Stargate計劃可能預示著，總統可能會在未來祭出更多對AI設備的友好舉措，如果是這樣的話，「就像甲骨文一樣，也許輝達會成為「川普交易」的一部分。

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