晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

躋身「川普交易」！專家剖析「星際之門」對輝達的重要性

2025/01/23 10:30

專家表示，Stargate計畫至少有1000億美元的支出會流向輝達，將成營收的別1個催化劑。（美聯社資料照）專家表示，Stargate計畫至少有1000億美元的支出會流向輝達，將成營收的別1個催化劑。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大動作宣佈OpenAI、軟銀、甲骨文將聯手成立Stargate「星際之門」，4年內投資5000億美元（約新台幣16.38兆元），AI（人工智慧）領頭羊輝達（NVIDIA）將成主要贏家，週三股價大漲逾4%，專家表示，該計畫至少有1000億美元（約新台幣3.27兆元）的支出會流向輝達，將成營收的別1個催化劑，若川普未來祭出更有AI友好舉措，輝達可能成為「川普交易」的一部分。

外媒報導，投資者最近一直關注輝達未來幾個季度的細節，因為公司正在努力提高其新型Blackwell晶片的產量，但Melius Research分析師Ben Reitzes表示，新宣佈的「星際之門」合資企業可能會在未來4年內，推動對人工智慧基礎設施的5000億美元投資，肯定會正確看待Blackwell的過渡。

根據他的評估，「遠遠超過」1000億美元的Stargate支出可能會用於輝達，更多資金將流向博通（Broadcom）和Arista Networks等參與計算和網路業務。

輝達股價繼週二上漲2.27%後，週三再漲4.43%，股價來到147.07美元。

去年年底，博通的管理層預測了與人工智慧相關的巨大市場機會，這讓投資者興奮不已。Reitzes表示，川普總宣佈OpenAI、軟銀和甲骨文聯合成立Stargate，最終可能會成為輝達的類似推動力。

儘管市場對Blackwell的產能提升吹毛求疵，但Stargate的計畫，應該可以平息投資者對長期前景的擔憂。

至於輝達能否在2026年和2027年從巨大的數位中發展壯大？Reitzes表示，在拜登政府採取行動限制人工智慧晶片出口後，他對這些增長前景更加謹慎，雖然川普政府可能會放寬這些規定，但他表示，即使沒有這種干預，輝達看起來也處於良好的增長狀態。

Reitzes進一步表示，美國市場可能比我們想像的要大得多，Stargate的大部分支出似乎對輝達來說是增量。根據他的計算，2026年對輝達產品上的額外支出為200億美元（約新台幣6552億元），甚至不排除400億美元（約新台幣1.31兆元）。

與此同時，對於輝達投資者來說，也有一些好消息，因為川普的第1個人工智慧Stargate計劃可能預示著，總統可能會在未來祭出更多對AI設備的友好舉措，如果是這樣的話，「就像甲骨文一樣，也許輝達會成為「川普交易」的一部分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財