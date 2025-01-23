晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2024年誕生了204名新億萬富翁！專家揭財富暴增來源

2025/01/23 12:30

全球首富為特斯拉執行長馬斯克（路透資料照）全球首富為特斯拉執行長馬斯克（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年誕生了204名新億萬富翁，樂施會表示，2024年億萬富翁總數已增至2769人，財富增加到15兆美元，報告指出，財富暴增的主要原因是從繼承得來的，瑞銀指出，嬰兒潮世代億萬富翁的繼承人，將在未來15年繼承約6.3兆美元。

CNBC報導，根據樂施會最新的年度不平等報告，全球最富有的人的財富總和，在短短12個月內，從13兆美元（約新台幣425.88兆元），增加到15兆美元（約新台幣491.4兆元），樂施會發現，光是去年就誕生了約204名新億萬富翁，使億萬富翁總數從2023年的2565人增加到2769人。

樂施會執行董事阿米塔布·貝哈爾在1份聲明中表示，億萬富翁財富積累的速度不僅加快了3倍，而且他們的力量也增強了。

至於億萬富翁財富迅速增長的原因為何？樂施會發現，現在36%的億萬富翁財富是繼承來的，其中大部分財富也將傳承。根據樂施會的分析，全球一半的億萬富翁生活在不對直系後代徵收遺產稅的國家。

瑞銀的另1份報告發現，嬰兒潮世代億萬富翁的繼承人，將在未來15年繼承約6.3兆美元（約新台幣206.38兆元），報告指出，隨著財富大轉型勢頭增強，預計多代億萬富翁的比例將會增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財