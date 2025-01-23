2024年誕生了204名新億萬富翁！專家揭財富暴增來源

全球首富為特斯拉執行長馬斯克（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年誕生了204名新億萬富翁，樂施會表示，2024年億萬富翁總數已增至2769人，財富增加到15兆美元，報告指出，財富暴增的主要原因是從繼承得來的，瑞銀指出，嬰兒潮世代億萬富翁的繼承人，將在未來15年繼承約6.3兆美元。

CNBC報導，根據樂施會最新的年度不平等報告，全球最富有的人的財富總和，在短短12個月內，從13兆美元（約新台幣425.88兆元），增加到15兆美元（約新台幣491.4兆元），樂施會發現，光是去年就誕生了約204名新億萬富翁，使億萬富翁總數從2023年的2565人增加到2769人。

請繼續往下閱讀...

樂施會執行董事阿米塔布·貝哈爾在1份聲明中表示，億萬富翁財富積累的速度不僅加快了3倍，而且他們的力量也增強了。

至於億萬富翁財富迅速增長的原因為何？樂施會發現，現在36%的億萬富翁財富是繼承來的，其中大部分財富也將傳承。根據樂施會的分析，全球一半的億萬富翁生活在不對直系後代徵收遺產稅的國家。

瑞銀的另1份報告發現，嬰兒潮世代億萬富翁的繼承人，將在未來15年繼承約6.3兆美元（約新台幣206.38兆元），報告指出，隨著財富大轉型勢頭增強，預計多代億萬富翁的比例將會增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法