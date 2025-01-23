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美CNN揮大刀！川普就職典禮後將裁掉數百人 內幕曝光

2025/01/23 08:39

知情人士稱，「美國有線電視新聞網」（CNN），擬在週四（23日）裁掉數百名員工。（路透）知情人士稱，「美國有線電視新聞網」（CNN），擬在週四（23日）裁掉數百名員工。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士週三（22日）透露，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下的「美國有線電視新聞網」（CNN），擬在週四（23日）裁掉數百名員工，將其業務重點重新集中在全球數位受眾上，知情人士認為，此次裁員將有助於CNN降低製作成本並整合團隊。

《CNBC》報導，CNN在全球擁有約3500名員工，而此次裁員正值CNN尋求重新調整其傳統線性電視（Linear TV）陣容，並打造數位訂閱產品之際。知情人士透露，CNN在紐約或華盛頓製作的一些節目，可能會轉移到亞特蘭大製作，因為那裡的製作成本會更低。

CNN執行長湯普森（Mark Thompson）本月稍早曾表示，CNN已從華納兄弟探索公司獲得超過7000萬美元的投資，將藉此發展數位業務。

CNN去年10月推出了數位付費專區，將向最常訪問網站的用戶收取每月3.99美元的訂閱費用。

知情人士透露，NBC新聞（NBC News）也計劃在本週稍晚進行裁員。2位知情人士表示，雖然無法確定具體數字，但失業人數將遠低於 50 人。

報導指出，2家新聞台都等到美國總統就職典禮後才進行裁員。隨著觀看傳統線性電視的人越來越少，藉由串流平台和社群媒體看新聞的人越來越多，美國新聞媒體格局正在轉變。

NBC新聞和CNN的發言人皆拒絕發表評論。

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