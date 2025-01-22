就安基金管理會首開臨時會 委員要求強化失聯移工管理

勞動部22日召開就安基金管理會臨時會（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部1月初擬定健全就安基金管理方案後，今（22）日就安基金管理會首度召開臨時會，勞動部提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，並提出「就業安定基金115年度業務規劃重點」，但與會委員特別針對日益嚴重的移工失聯問題，要求勞動部加強失聯移工的預防及管理工作。

外界關注勞動部就安基金濫用問題，勞動部曾在去年12月4日，向立法院承諾，針對就業安定基金管理進行通盤檢討，已在本月初提出精進方案，今日就安基金管理會首度召開臨時會，向出席委員報告說明規劃重點。

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勞動部指出，目前正編列115年預算，為了讓各項計畫及預算編列有所依循，因此提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，由委員討論就業安定基金的用途範圍。修正案的重點包括運用辦法明文訂定就業安定基金3大用途、明定行政費用為「基金管理及直接服務行政管理支出」，及刪除原空白授權用途「其他有關支出」，避免外界質疑。

勞動部今日也研提「就業安定基金115年度業務規劃重點」案，115年的業務規劃重點，包括開發潛在勞動力對焦產業需求、強化就業措施改善青年失業、提供各項措施協助淨零轉型受影響勞工、推動各項措施支持國家重點產業、完善勞動權益保障提升勞工福祉，及優化跨國勞動力運用管理制度。

對於上述業務規劃重點，有委員要求，勞動部應加強失聯移工的預防及管理工作，同時因應國際對於ESG的趨勢，應強化倡議企業社會責任。今日並排定4月份續召開就安管理會議。

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