台積電3、5奈米廠拚明天全復機，報廢晶圓傳不少。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（２３３０）位於南科的晶圓廠，受地震影響的機台設備移位、晶圓破損經過搶修後，供應鏈傳出，3、5奈米的先進製程晶圓十八廠，預計將於23日達100%復機，準備恢復正常生產，晶圓十四廠復機還沒有明確時間表。

元月21日凌晨台灣發生芮氏規模6.4地震，台積電位於南科的晶圓廠區測得最大震度為5級，影響最大，為了確保人員安全，廠區依公司內部程序啟動相關安全預防措施，第一時間進行人員疏散，並於凌晨1時許全數完成清點，確定人員皆安全無虞，各廠區也完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞。

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台積電確認人員與廠房安全無虞，震後立即召集生產線人員、設備等供應商，搶修機台設備移位、晶圓破損等後續善後工作。供應鏈指出，3、5奈米的先進製程晶圓十八廠，為新建晶圓廠，防震係數高，估計設備移位等影響數約達3-4成，「機台影響不輸去年0403地震」，盤點十八A、十八B廠破損晶圓約超過2.5萬片至3萬片之間。

台積電12吋晶圓十四廠建築物屋齡較久，生產成熟製程，震損也不輕，供應鏈傳出，估計有一半機台設備受影響，十四A與十四B廠破損的報廢晶圓共超過3萬片。晶圓十八廠與晶圓十四廠整體損失恐直追0403地震達30億元以上。

供應鏈傳出，台積電預計晶圓十八廠預計將於23日達100%復機，準備恢復正常生產。晶圓十四廠還在全力搶救中，目前還沒有復機時間表。

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