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台馬海纜全斷虛驚一場 數發部：自然劣化、無可疑船隻

2025/01/22 21:29

台馬海纜現況。（數發部提供）台馬海纜現況。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣對外通訊高度仰賴海底電纜，近期海纜屢遭中國背景的船隻破壞，而今天又傳出台灣、馬祖之間的台馬二號、台馬三號海纜中斷，引發高度關注。數位發展部中午緊急召開記者會表示，已請中華電信啟用微波備援，經海巡署岸際雷達回放和AIS雷達系統確認，並沒有在斷掉的地方發現可疑船隻，因此研判是自然劣化。

數發部次長闕河鳴說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）今天早上6點收到通報我國新北市外海發生國內海纜斷纜，立刻啟動微波備援，海象條件允許下，最快可於2月完成修復。

闕河鳴強調，會把微波頻寬優先提供給馬祖的關鍵基礎設施，包含政府、銀行、醫院等，確保民生服務不中斷，包含刷卡、線上交易、到ATM領錢等等，「提供日常所需沒有問題」。除了微波外，馬祖目前有9個非同步衛星站點，作為「備援中的備援」，提供連江縣政府救災和指揮體系使用。

闕河鳴指出，去年數發部已將台馬海纜列入關鍵基礎設施，並督導這些關鍵基礎設施的設置者，依照所面臨的潛在風險落實安全防護計劃，而這次就是依據這個防護計劃和備援的標準作業程序，在幾個小時內就啟動所有備援，確保春節期間的離島通訊是正常的。

闕河鳴還說，為了分散風險，數發部已補助中華電信建置台馬四號海纜，預計在明年6月完工，進一步加強台馬之間的網路服務。

近年海纜屢出現故障，闕河鳴指出，今年才過不到一個月，國內海纜已發生4次障礙，高於去年全年的3次，大部分發生在台馬海纜，有些障礙是經年累月的，例如本來就斷過、補芯，缺口處容易受到海流影響而慢慢劣化；但若以漁船或貨輪勾斷海纜的次數來看，這兩年有增加的趨勢，這是客觀事實。

數發部次長林宜敬強調，數發部今年原先編列一筆5.3億元的預算，包含非同步衛星、強化海纜登陸站和微波通訊等，但日前被立法院刪減3億元，減幅超過一半，這對韌性工作當然有很大影響，但數發部一定會確保台灣在遭受天災或緊急危難時，對外和對內的網路連線暢通。

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