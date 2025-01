《為何台灣如此重要》美媒報導「矽盾」是獨特難題

在面對地緣政治和經濟的險峻國際情勢中,「台灣矽盾是安全保障還是目標?」備受矚目。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕知名中國研究教授克里·布朗(Kerry Brown )在《為何台灣如此重要:島嶼簡史將決定我們的未來》(Why Taiwan Matters: A Short History of the Island That Will Dictate Our Future)一書中指出,台灣是全球經濟重鎮,世界上90%以上的半導體都產自台灣,中國若入侵台灣將引發全球連鎖反應。他在書中細數台灣從1970年代成為亞洲四小龍以來的經濟發展,經過台積電創立的艱辛發展,以及創辦人張忠謀的成功策略,讓半導體成為台灣國家指導經濟發展運作的成功經典案例。

在面對地緣政治和經濟的險峻國際情勢中,美國媒體邁阿密先鋒報引用布朗教授的新書,探討「台灣矽盾是安全保障還是目標?」,並陳述儘管中國擁有大量的研發資金,仍落後台灣十年或更久,似乎永遠在追逐海市蜃樓。

而台灣和中國之間的爭端不只是地緣政治問題,也是地緣經濟問題。人們所謂的「半導體戰爭」是這個難題中一個獨特但極為重要的因素。

報導指出,台灣位於全球經濟的中心,是一顆「跳動的心臟」,為從咖啡機、無人機到智慧型手機和人工智慧系統等各種設備提供動力的晶片和半導體。到2023年,台積電生產全球90%以上最先進的半導體,這些半導體是為每台電腦提供動力的關鍵組件。若沒有這些被稱為「現代電子產品的大腦」,就不會有智慧型手機、電腦或先進的醫療診斷設備。

半導體提供台灣指導經濟發展如何運作的成功案例,張忠謀是改變這一狀況的關鍵人物。

新竹台積電創新館裡面有一份張忠謀1987年向台灣政府提交的第一份商業計劃的電子副本。在他看來,半導體製造過程分為四個部分。首先是開發:IC板設計和規劃需要做什麼以及為什麼;其次是創造技術來實現這些產品;第三是實際製造;最後,需要出售給客戶。許多公司傾向嘗試完成所有這些階段。

但張忠謀的建議是台積電只專注於流程的第二和第三部分(設計製造產品的機器,然後製造晶片)。全球雖沒有台積電品牌的產品,但可能每個家庭都有台積電生產的關鍵零件的產品。選擇退出第一階段和最後階段,意味著將重點放在生產用於製造晶片、且僅用於晶片的最佳製程和設備上。

台積電從1991年起就一直持續盈利,在不到十年的時間裡,公司的價值增加十倍。張忠謀擔任首席執行長直至2005年,然後從2009年第二次擔任首席執行長,直至2018 年完全退休。

在中國方面,儘管為加速本土產業的發展做出許多努力,但對台積電技術的依賴仍然很高。然而,這些問題既是技術問題,也是政治問題。 儘管擁有大量的研發資金,中國仍落後台灣十年或更久。它似乎永遠在追逐海市蜃樓,而它的目標卻永遠遠離它。

半導體產業對台灣來說到底有多大的安全保障?在這一點上,仍存在分歧。一份報告稱,在半導體方面,中國更需要台灣,而非台灣需要中國。但另一種觀點則認為,這種極為寶貴且重要的技術,在中國視為台灣是自己領土上的立場,只會讓北京更加渴望佔領台灣。

報導最後提醒,儘管台灣宣揚有「矽盾」保護,但依靠它作為台灣絕對安全和保障的想法可能是粗糙地。然而中國的攻擊不僅會破壞自身的供應來源,還會破壞全球其他所有人的供應來源,這可能是雙輸的局面。

克里·布朗(Kerry Brown )出版《為何台灣如此重要:島嶼簡史將決定我們的未來》。(取自網路)

