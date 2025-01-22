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中華電信2025年資本支出353.65億元 新建海纜是重點

2025/01/22 20:58

中華電信2025年資本支出353.65億元，年增16.95%。（記者王憶紅攝）中華電信2025年資本支出353.65億元，年增16.95%。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台馬海纜今日全斷，而中華電信今年財測中，取得不動產、廠房及設備等資本支出為323.6億元，年增加33.7億元，除擴建IDC+AI機房等外，就是要用在新建海纜、提升網路/資安韌性、汰除老舊耗能設備等。

中華電信今年資本支出達353.65億元，年增16.95%，其中的逾91%金額用於取得不動產、廠房及設備等。

中華電信指出，取得不動產、廠房及設備等資本支出為323.6億元，主要用於擴建IDC+AI機房、新建海纜、提升網路/資安韌性、汰除老舊耗能設備等。

中華電信的台馬第三海纜1月15日、台馬第二海纜1月22日發生障礙，台馬海纜全斷，中華電信表示，台馬訊務已疏轉至微波電路，微波備援率超過100%，馬祖居民收訊沒有斷訊疑慮。而目前新建台馬第四條海纜預定2026年6月完工。

中華電信訊務可透過不同海纜、多軌道衛星、微波等相互備援，目前馬祖有9個低軌衛星，南竿、北竿各2個點、東引1個點。中華電目前共投資14條台灣聯外海纜，也陸續建置約10條國內海纜。

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