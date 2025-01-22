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電子五哥龍年全遭外資賣超 漲幅最高並非「AI三雄」

2025/01/22 20:44

今為台股甲辰龍年封關日，觀察電子五哥全年漲幅並非廣達、緯創、英業達等「AI三雄」表現搶眼，而是以和碩居冠。（龍年示意圖，路透檔案照）今為台股甲辰龍年封關日，觀察電子五哥全年漲幅並非廣達、緯創、英業達等「AI三雄」表現搶眼，而是以和碩居冠。（龍年示意圖，路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕今為台股甲辰龍年封關日，觀察電子五哥全年漲幅並非「AI三雄」表現搶眼，而是以和碩（4938）居冠，廣達（2382）、仁寶（2324）收紅，緯創（3231）、英業達（2356）收黑；此外，外資龍年對5家業者皆呈現賣超，其中以賣超英業達張數最多，儘管如此，台廠仍同步看好2025乙巳蛇年的AI伺服器產業前景，相關業務今年的營收表現仍將優於去年。

廣達癸卯兔年封關日收在255元，甲辰龍年封關日收在269.5元，漲幅5.68%，外資區間賣超18萬9493張，投信賣超1萬0032張，自營商買超6239張，三大法人賣超19萬3286張；受惠於輝達（NVIDIA）發展AI超級電腦，廣達作為重要供應夥伴，管理層樂觀預期2025年會是高度成長的一年。

緯創兔年封關日收在124.5元，龍年封關日收在110元，跌幅11.64%，外資區間賣超16萬3532張，投信賣超7萬8006張，自營商買超1萬3011，三大法人賣超22萬8527張；管理層預期，今年集團AI產品業績將繼續倍數成長，公司在傳統伺服器與AI伺服器的營收比重將會過半。

英業達兔年封關日收在56.5元，龍年封關日收在49.3元，跌幅12.74%，外資區間賣超27萬3841張，投信買超3萬8332張，自營商買超5萬4592張，三大法人合計賣超18萬0917張；管理層保守預測，集團今年全產品線出貨都將優於去年，車用領域的業績更將成長3倍，整體營收將再創歷年新高。

和碩兔年封關日收在84.5元，龍年封關日收在96.7元，漲幅14.43%，外資區間賣超7萬8636張，投信買超10萬9265張，自營商買超3萬1149張，三大法人合計買超6萬1778張；管理曾看好今年能夠拿下輝達GB200伺服器，其他如元宇宙領域的AR（擴增實境）眼鏡，以及人形機器人等AI應用，和碩將持續多角並進。

仁寶兔年封關日收在35.9元，龍年封關日收在36.65元，漲幅2.08%，外資區間賣超2萬9254張，投信賣超6萬3481張，自營商買超8萬5478張、三大法人合計賣超7257張；管理層今年將擴大AI PC的營收貢獻，同時擴大非PC領域營收，包含伺服器、車用電子與5G通訊，預期今年AI伺服器的業績貢獻將從去年的2%提升至15%至20%。

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