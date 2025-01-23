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三星Galaxy S25系列登場 台廠供應鏈可望受惠

2025/01/23 02:00

三星Galaxy S25系列登場，台廠供應鏈可望受惠。（記者王憶紅攝）三星Galaxy S25系列登場，台廠供應鏈可望受惠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星Sumsung全新旗艦手機Galaxy S25系列-S25、S25+、S25 Ultra今日凌晨2點（台灣時間）正式登場，三星S25系列以AI功能更進階為訴求亮點。市場人士指出，Galaxy S25系列搭載的高通驍龍8 Elite處理器，由台積電（2330）提供，而相關供應鏈包括大立光（3008）、晶技（3042）、GIS-KY（6456）等，在新機上市下，可望受惠。

智慧型手機市場持續升溫，根據研調機構IDC數據顯示，2024年全球整體智慧型手機市場總產量約12.4億支，年增6.2%。而Counterpoint預估，2025年整體智慧型手機銷量年增4%，其中AI手機百花齊放，逐漸成為消費主流。

根據資策會產業情報研究所預估，2025年AI手機滲透率將自2024年的18%，提高到31%。此外，IDC更預估，2028年AI手機在智慧型手機市場占比將達70%，人工智慧將逐漸走進全民日常生活。

台灣三星指出，S25系列採用Galaxy專屬版的高通Snapdragon 8 Elite行動平台，CPU較前代提升37%，GPU較前代提升30%，NPU較前代提升40%，提供更快的處理速度、能源效率以運算能力，助力AI高效表現。

台灣三星說，根據資料顯示，全球使用AI手機的用戶，有20%的用戶會使用AI功能，而使用次數最多的是翻譯功能，每天使用翻譯功能達10次以上，而S25更人性化，溝通時使用的字眼，不需要專業用詞，AI功能可以理解上下文、需求，翻譯成最理想的字句，而使用相簿時，可以採取下指令的方式，就可搜索到想要的照片，另外，搜尋球賽、電影等活動後，球賽賽程、電影上映日期可以直接加入行事曆。

S25系列預計2月初正式發售，台灣的上市計畫，將另外公布。

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