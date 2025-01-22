台積電金龍年大漲489元，市值增加12.68兆元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工台積電（2330）今封關日收在1135元，上漲15元，漲幅1.34%，市值29.43兆元，對照金兔年以646元封關，台積電金龍年一年間上漲489元， 漲幅75.7%，市值增加12.68兆元，創歷年封關最高股價與最高市值。

外資今買超台積電6860張，連五買。台積電受惠AI需求先進製程大爆發，去年全年營收2 89兆元、年增33.9%，稅後純益1.17兆元、年增39.9%，每股稅後純益45.25元，營收與獲利同創新高。

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展望今年，台積電預估AI需求持續強勁，2025年AI加速器營收可望再倍增；為擴增產能，台積電資本支出將達380億至420億美元，創新高可期。

台積電並預估今年營運成長將持續優於半導體產業水準，營收以美元計，預計將成長24%至26%，2024年至2029年美元營收年複合成長率將接近20%，高效能運算（HPC）、智慧手機、物聯網與汽車平台都將成長。

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