中華電信2025年EPS 目標4.62-4.82元

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日公布財測，2025年營收目標介於2327.41-2337.41億元，年增加1.18%~1.62%，稅後盈餘358.4-373.92億元，年減8.67%-4.71%， EPS目標介於4.62-4.82元。另外，中華電信今年預計取得重大資產金額達353.65億元，年增16.95%。

中華電信去年每股賺4.8元，創7年新高。董事長簡志誠日前表示，今年搭上AI浪潮，數位和淨零的雙軸轉型商機，營運將力拚持續8年超標，可望創新高。因此，市場人士認為，中華電信財測可說保守。

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對於獲利年減，中華電信表示，主要是考量未來營運目標及發展趨勢，以及配合業務轉型有效配置資源，追求效率提升資源產出投入比。

簡志誠強調，公司將秉持精簡（精煉產品價值，簡化流程）、務實（審度資源配置，強化效益）、智慧化（深化AI應用、提升綜效）之經營理念，領導整個團隊「穩穩」的向前邁進，第一穩，是營收獲利穩定成長；第二穩，是穩健布局新興市場/新技術，朝公司願景大步邁進，創造更佳的經營成果，帶領公司不僅Always Ahead「永遠走在最前面」，更躍進為Always Amazingly Ahead「永遠驚艷領先」，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大的價值。

展望2025年，中華電信表示，將基於「永續未來、智慧驅動、數位韌性」三大策略主軸，聚焦「永續商機」、「AI應用」、「韌性強化」、「新世代網路」、「轉投資」以及「資產活化」等六大成長主題，以集團跨域協作優勢，精準掌握及經營客戶需求及商機，深耕用戶價值，持續提升用戶平均貢獻度，帶動集團營收、獲利穩健成長。

中華電信說，在市場經營策略上，個人家庭、企業客戶、國際事業三事業群將乘勝追擊、積極拓展版圖；網路、資訊、研發三技術群將基於開放/節能/全光/行固融合網路，強化數據治理，佈署前瞻新技術。

中華電信進一步說，2025年營收年增約1.2%-1.6%，主要係行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、韌性安全及AI賦能等資通訊新業務商機，營業成本及費用預測數1875.8-1876.5億元，年增約2.4%，主要係為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本，並為支撐業務發展精實網路演進，同時強化網路及資安韌性，另受電費漲價衝擊影響故業務及維運成本增加。

另外，取得不動產、廠房及設備等資本支出為323.6億元，較2024年增加33.7億元，主要係擴建IDC+AI機房、新建海纜、維持5G網路優勢、提升網路/資安韌性、汰除老舊耗能設備等。

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