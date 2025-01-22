新制勞退16億美元海外代操業者揭曉 勞動部：擇機撥款進場

新制勞退16億美元海外代操業者揭曉，勞動部表示，將擇機進場布局另類投資。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動基金運用局去年第4季公告，針對新制勞退基金，徵選總額度16億美元、４家國外代操業者，評選結果今日公告，運用局表示，此案首創以「富時已開發市場不動產綠色指數」作為參考指數，後續將密切注意國內外經濟情勢變化，擇機撥款進場。

針對「全球永續不動產有價證券型」國外委任投資案，勞動基金運用局今（22）日公告遴選結果，4家取得簽約資格的受託機構，按公司名稱第1個英文字母排序，分別為 BlackRock Investment Management （UK） Limited 、 CenterSquare Investment Management LLC、FIL LIMITED 及 RREEF America L.L.C.。

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運用局表示，本次「全球永續不動產有價證券型」國外委任投資，是國際退休基金首次採用富時已開發市場不動產綠色指數作為參考指數，期望持續引領其他機構投資法人對永續議題的重視。

除了投資標的需符合ESG標準，此案更要求受託機構得達到年報酬率9％，較15年均值的7.5％高出1.5個百分點。

勞動基金規模快速成長，此次公告徵求海外代操的新制勞退基金，截至2024年11月底，基金運用規模達4兆5887億元。運用局表示，希望透過委託不同投資風格的國際資產管理機構，借重其專業管理能力及豐沛研究資源，達成分散風險及提升投資收收益的目標。

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