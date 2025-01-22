一銀挺全台最複雜都更案 漢皇開發120.57億元聯貸完成簽約

第一銀行統籌主辦漢皇開發120.57億元聯貸，由第一銀行董事長邱月琴（中）、漢皇集團董事長孫正乾（右）及副董事長孫鼎翔（左）代表簽約。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行攜手兆豐銀行及合作金庫銀行統籌主辦漢皇開發新臺幣120.57億元聯貸案，於1月21日完成簽約，共獲得9家金融機構支持，不到2個月即圓滿籌組完成，認參總金額達新臺幣179.48億元，認貸比近1.5倍。

此筆聯貸案主要用於支應「新北市永和新生地（大陳社區）更新單元6都市更新事業計畫案」所需資金。

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大陳社區都更案更堪稱「產權最複雜、規模最大」，基地上約有1500戶居民，整合不易，需克服多重權屬挑戰。

漢皇開發於雙和地區經營多年，具備豐富經驗及專業整合能力，秉持回饋在地之初心，積極參與該都更案，並獲選為單元6及單元7之最優申請人。

漢皇規劃興建3棟住宅大樓，除了綠建築、智慧建築、耐震標章、大面積綠帶與開放空間設計外，亦將回饋幼兒園及社會住宅等公益設施，為永和注入嶄新的活力。

新北市永和大陳社區原為大陳義胞自大陳島撤退後之聚居地之一，全區面積約8.7公頃，歷經時代更迭，現已老舊並有安全疑慮，為改善當地居住環境及活化公有土地，新北市政府於2010年即將該區域規劃為都市更新地區。

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