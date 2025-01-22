立委提議將伍角公告作廢 央行：恐造成民眾財損

立委提議將伍角公告作廢，央行表示，恐造成民眾財產損失。（取自央行官網）

〔記者陳梅英／台北報導〕有立委提議將目前少用的伍角輔幣公告作廢全面回收，中央銀行認為除非進行幣制改革，國際間少有單獨對現行流通硬幣公告廢止作法；最重要的是，目前我國流通在外伍角仍有1.5億枚，數量龐大，若公告作廢，將對民眾財產造成莫大損失，目前央行採取做法是金融機構收回即不再發出，採取逐步回收方式處理。

民眾黨立委黃珊珊指出，隨經濟環境變遷，商品實體交易幾乎已經無間使用伍角為計算單位，過去大宗使用伍角輔幣的中華郵政，在2017年將郵票面值從最低2.5元漲價為5元後，已經沒有繼續使用5角硬幣需求，且不識有民眾使用伍角輔幣被公私部門拒收情況，必須到銀行才可回收兌換，為完善國內貨幣法制及避免爭議，請央行於1個月內，就「伍角硬輔幣是否公告作廢全面回收」向立法院財政委員會提出書面報告。

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央行今日書面報告回應指出， 各國於發行新版硬幣時，會同時公告舊版硬幣的處理方式，通常，原舊版硬幣較常採停止流通或併行流通，而非公告作廢的方式處理，除非進行幣制改革；非改版時，單獨對現行流通硬幣公告停止流通則較少發生。

央行說， 截至去年底止，流通在外的伍角硬輔幣數量約有1.5億枚，數量龐大，若公告作廢，對於未能於期 限截止前完成兌換之民眾，將造成莫大之財產損失。因此，央行認為宜採行現行做法，金融機構收回即不再發出之方式，逐步回收。

據央行統計，近年來，每年約收回的伍角輔幣有26至57萬枚不等，平均約43萬枚。

依據《中央銀行法》，第15條第1項條文規定:「國幣 之基本單位為圓，輔幣為角、分，拾分為壹角，拾角為壹 圓。」因此，新臺幣伍角在我國性質屬於流通硬輔幣，具有法償效力。

央行最近一次對新台幣硬幣、輔幣公告作廢是在1981年12月8日，已經是24年前，當時因發行新版新臺幣10元銅鎳合金幣、5元銅鎳合金幣、1元鎳青銅幣及伍角紅黃銅硬輔幣時，原流通的舊版5元鎳合金幣、1元鎳合金幣及伍角黃銅硬輔幣，則自是日起停止流通，並限於1991年12月31日前向臺灣銀行兌換等值貨幣，逾期作廢。

惟兌換期限截止後，市面上仍有大量該等幣未兌換，配合行政院便民措施並避免民眾損失，便不再限期兌換，持有者仍可向台銀兌換等值新台幣。

2002年央行發行新版新台幣50元銅鋁合 金幣，原流通之舊版50元銅鎳雙色硬幣，自2004年7月1 日起停止流通，但並未公告作廢，持有者仍可向臺銀兌換等值新臺幣。

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