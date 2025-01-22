防詐團登記地址 台北101清查220家設籍幽靈戶

台北101說明，已針對設籍於台北101大樓的公司行號進行審查及控制程序。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立委擔心詐騙集團故意設址於台北101，營造企業形象坑害投資人。對此，台北101說明，已針對設籍於台北101大樓的公司行號進行審查及控制程序，目前已解散、廢止、歇業、撤銷等但仍設籍台北101，以及退租未遷址的公司，合計共220家，台北101已函報刪除登記及訴請辦理遷出登記。

根據財政部提交立法院報告，台北101說明，該辦公大樓自9樓至84樓做為辦公室出租使用，其中37樓及57樓租予「德事商務服務有限公司」開設「德事商務中心」，並由該公司針對內部商務空間自行對外招租，尚無台北101其他租戶再行轉租、分租情事。

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台北101表示，除查核租戶代表人、股東與董事成員的背景、營業項目、商品內容、服務型態、相關客戶等資訊，也會依租戶提供財務報表及網路資訊進行查核；同時，查詢法務部、內政部警政署網站，及租戶公司的抵押擔保、票據信用、訴訟狀況。

台北101指出，內部選商會議方面，業管單位提報租戶的營業項目、商業模式、股東結構、商業條件等，進行內部討論；租約簽訂時，收取租戶3個月租金及管理費作為履約保證金，如果為近3年內成立公司或籌備處者，並徵提租約連帶保證人，避免違約風險產生。

台北101表示，對已解散、廢止、歇業、撤銷等租戶，將彙整清冊，函報公司登記的主管機關（經濟部、台北市政府）協助辦理刪除該等租戶的登記地址；對於退租未遷址等租戶已停止營業6個月以上者，將以利害關係人身分，向公司登記的主管機關申請，命令該等租戶解散、廢止公司登記，並視個案情況提起民事訴訟，訴請其辦理遷出登記。

根據統計，截至今年1月3日，台北101自行租賃的租戶設籍狀況，已解散、廢止、歇業、撤銷等公司共61家、占整體221家的27.6%，退租未遷址有4家、占1.8%。至於德事商務中心租戶設籍狀況，已解散、廢止、歇業、撤銷等公司共140家、占整體370家的37.8%，退租未遷址15家、占4.1%。

台北101表示，將要求德事商務中心對已解散、廢止、歇業、撤銷等公司的租戶，比照台北101方式辦理，並要求按月提供已退租租戶辦理遷址的情形，且以書面約定各項執行內容，確保德事商務中心落實辦理。

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