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經部核准大投資案 盧森堡廠商增資220.8億元經營渢妙風場

2025/01/22 18:50

渢妙風場聯水下基礎合約簽約典禮。（資料照）渢妙風場聯水下基礎合約簽約典禮。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部投資審議會22日召開第16次會議，會中計核准及核備重大投資案件計7件。單一最大投資為僑外投資盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司，將用於轉投資渢妙3-1風場，經營發電業務。

另一案僑外投資金額也不低，矽晶圓大廠環球晶的子公司韓商MEMC KOREA COMPANY，以新臺幣65億6900萬元投資設立安科思，從事經營一般投資業等業務。

陸資投資部分為香港商鵬鼎（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED），以新臺幣30億元增資鵬鼎科技，主要業務為軟性印刷電路板（FPC）製造及提供表面貼裝（SMT）服務。

在對外投資部分也有2案，分別為毅嘉科技以美金5000萬元增資馬來西亞ICHIA TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營車載等電子零組件及其材料之製造、加工及買賣業務；興利開發以美金1.2億元增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國CTCI AMERICAS INC.，從事工程承攬及規劃服務。

另外，上市櫃公司對中國投資有專案審查案件為2案，包括遠東新世紀以1900萬美元間接增資中國地區投資事業遠紡工業（揚州）有限公司，從事經營瓶用聚酯切片、聚酯膠片及聚酯瓶胚之產銷等業務；帝寶也以2000萬美元間接增資中國地區投資事業帝寶交通器材（丹陽）有限公司，從事經營汽車、摩托車用燈具及汽車零配件研發、生產等業務。

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