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關稅戰再起！台幣結束連4升收32.774元

2025/01/22 18:28

關稅戰再起！新台幣結束連4升收32.774元。（記者陳梅英攝）關稅戰再起！新台幣結束連4升收32.774元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股受到美股連動，今日封關大漲逾200點，新台幣兌美元匯率則因川普關稅戰威脅再起，結束連4紅，收在32.774元、貶值0.9分，成交量17.57億美元。

台股龍年封關日大漲225.40點，收在23525.41點，三大法人同步買超，合計買超200億元。

儘管外資在股市不離不棄，今日仍買超148.77億元，不過在新台幣匯市有進有出，台幣匯價早盤由升轉貶，最低觸及32.798元。

主要亞幣在川普就任第二日走勢分歧，根據央行統計，美元指數今日續0.38%、韓元勁揚0.37%、新幣升0.21%，但日圓貶值0.24%、人民幣貶0.05%、台幣貶0.03%。

匯銀主管說，川普第一天就職演說未提關稅具體計畫，一度激勵全球股匯市大漲，人民幣升破7.3兑1美元大關，成為昨日最強亞幣，不過沒多久川普即表態要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，今日有傳出川普考慮將於2月1日對中國加徵10%關稅，歐盟也不放過。

關稅風暴再起，使中國股匯承壓，台幣因台股表現亮眼，相對抗貶，但仍不免受到影響，台股封關後，匯銀主管認為，往年新台幣匯市都會回到進出口廠商與國內法人例常拋補，波動相對小，不過因川普甫就任，還會有哪些新措施推出，且緊接著聯準會將在下週開會，市場不確定性仍高。

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