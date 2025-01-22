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企業想成為生成式AI先行者 杜奕瑾提3大關鍵

2025/01/22 18:01

AI Labs今日舉辦2025台灣AI產業年會。（業者提供）AI Labs今日舉辦2025台灣AI產業年會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕生成式AI熱潮席捲全球，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾指出，台灣成為新的「矽島」，讓AI可量產普及是關鍵，而企業要想成為先行者有3大關鍵，包含能源永續、跟隨法規提早佈局、打造國家級聯邦GPT。

AI Labs今日舉辦2025台灣AI產業年會。根據Statista資料庫統計，2025年全球AI市場規模預計將達到2437億美元，未來商機無限，杜奕瑾說，AI促使國際大廠紛紛建設資料中心，帶動電力需求上升，台灣在地緣政治與乾淨網路層面能獲益，但先天能源有限，是一大硬傷。

杜奕瑾認為，企業在追尋AI便利的同時，需考量企業、社會和環境的外部成本，未來AI模型的趨勢將從傳統大型通用模型，轉向企業最適規模專用模型。以節能減碳最低成本、最高效率，達標企業任務。

第二，隨著全球市場對數據隱私、AI倫理的意識提升，可預期在2025年，將有更多國家針對AI治理、數據保護，實施更嚴謹的法規管制。無偏見、可解釋的AI，也將成為關鍵議題。企業若忽視此議題，不僅將面臨監管機構的壓力，也可能導致企業形象受損。

杜奕瑾提到，可信任科技是台灣的強項，歐盟《一般資料保護規定》和《人工智慧法案》的合規要求，正對全球產生深遠影響，在法規面向，雖然合規初期看似挑戰重重，但企業愈早採取行動、建立符合先進法規的成果，愈能優先進入全球市場。

第三，杜奕瑾建議，應該率全球之先打造國家級聯邦GPT，聯合學習模式守護企業機敏資料。因台灣在高效能運算製造方面具備全球領先的實力，有能力訓練強大的AI模型。

他指出，台灣產業與AI Labs更率先全球，建立了全球第一個國家級聯邦式資料治理平台。今年更建立跨中心機構內部專屬的FedGPT服務，在符合國際AI法規治理之下，為台灣 AI 產業開創主動學習發展的新局面。

杜奕瑾說明，聯合學習平台最大優勢，在於允許不同機構在「不分享」原始數據的前提下，資料留在原地、模型參數聚集，達成主動式持續優化模型。在醫療和金融等高度重視數據隱私與合規性的領域，不僅能強化隱私保障，也能提升模型的準確性，為行業帶來更大價值。

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