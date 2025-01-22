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央行三措施 確保春節期間ATM提款、轉帳順暢運作

2025/01/22 17:59

央行實施三措施，確保春節期間ATM提款、轉帳順暢運作。（資料照）央行實施三措施，確保春節期間ATM提款、轉帳順暢運作。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕今年農曆春節年假高達9天，為因應春節期間大量跨行交易需求以及民眾跨行提款與轉帳所需，央行、金管會聯手，祭出三措施，包含請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金、並加維護跨行系統運作以及請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作。

央行表示，為因應春節期間大量的跨行交易需求，每年金融機構均於春節假期前1日留存充足清算資金，以支應春節連假期間跨行提款轉帳交易24小時運作之所需。

2023年約留存4512億元，足以支應ATM跨行提款及轉帳筆數1586萬筆、金額1939億元，今年年假比去年多2天，預計留存金額將增至4535億元。

財金公司也於今年1月函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形。金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。

金管會已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求，並落實資訊安全防護措施。

央行最後也提醒，已洽台灣銀行等8家金融機構選定456個據點，自今年1月20日至24日辦理新鈔兌換作業，民眾可以多加利用，另為推廣行動支付，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。

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