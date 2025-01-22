中砂砸8.36億元 收購日本三井旗下兩家公司

中砂今（22）日召開重訊記者會，宣布董事會今日決議收購日本三井金屬礦業集團旗下的MKS與MGT兩家公司。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中砂（1560）今（22）日召開重訊記者會，宣布董事會今日決議收購日本三井金屬礦業集團旗下的MKS與MGT兩家公司，總收購金額約新台幣8.36億元，可望擴展公司在日本與東南亞市場，並布局汽車業務，開創更多營運成長機會。

因應地緣政治崛起，中砂啟動「台灣加一」據點。總經理謝榮哲表示，公司董事會今日與日本三井金屬鑛業集團（Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.）簽訂正式收購協議，確定收購日本三井金屬鑛業集團旗下的三井研削砥石株式會社」（MKS）100% 權，收購金額為19.19億日圓（約新台幣４億元）。

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中砂與子公司KINIK-Thai Company Limited也敲定共同收購日本三井金屬金廣業集團位於泰國的MGT，收購金額為4.5億泰銖（約新台幣4.3億元；兩家公司收購總金額相當於新台幣8.36億元。

中砂表示，三井研削砥石株式會社（MKS）從事砂輪製造與銷售迄今已超過102年，主要生產中大型精密零件及超級磨料砂輪，提供日本國內汽車、螺桿與精密零組件等加工所需。收購後，中砂將負責經營管理，但會保障當地員工工作權限。

另外，該集團於1994年也在泰國成立MGT公司，主要專注無心研磨砂輪、DSG雙平面研磨及大型傳統砂輪的生產和市場佈局，在東南亞就近服務客戶並回銷日本，兩家砂輪公司在日本與東南亞市場均有舉足輕重的地位。

中砂表示，砂輪在精密研磨與半導體材料研磨上，均扮演非常重要的角色。中砂與三井金屬礦業集團的合作關係，早在1967年就曾有過十年的技術合作經驗，之後中砂長期派人至日本三井學習相關技術，雙方也陸續都有生意上的來往，高層並保持友好密切的關係。

中砂此次透過昔日師生的合體，加上以電鍍產品為主的中砂子公司–鴻記工業，中砂集團旗下將擁有橫跨日本、台灣及泰國共五家砂輪廠，產品線將越臻完整，再加上原有的鑽石碟與再生晶圓服務，預期將可強化其在研磨領域的競爭力。

中砂是國內第一家砂輪廠，創立於1953年，從傳統砂輪製造起家，隨台灣工業的發展延伸至光電、半導體用的鑽石砂輪產品，2000年開始將砂輪製造技術延伸至半導體用鑽石碟，也將砂輪研磨技術運用到半導體矽晶圓的再生產業，並發展半導體級的真空吸盤與晶粒切割刀具，提供半導體產業市場的需求，已成為半導體業在研磨相關製程上不可或缺的治工具與耗材的重要夥伴。

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