2024年5大銀行新增房貸突破兆元 寫歷史新高

中央銀行今日公布台銀等5大銀行去年12月新增房貸也再度衝破百億元，達到1004.67億元，月增61.15億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新曆年底、農曆年前交屋潮出籠，帶動房市成交量成長，中央銀行今日公布台銀等5大銀行去年12月新增房貸也再度衝破百億元，達到1004.67億元，月增61.15億元。總計2024年5大銀行新增房貸量突破1兆元大關，達1兆1630億元，年增近4000億元，雙雙創下歷史新高紀錄。

央行每個月公布台銀、合庫銀、一銀、華銀及彰銀等5大銀行新承作房貸與利率向來被視為房市風向球。

請繼續往下閱讀...

根據央行統計，去年12月5大銀行新增房貸1004.67億元、為3個月新高；新增房貸利率2.224%，較前一個月增加0.015個百分點則創下2009年1月以來近16年新高。

央行官員表示，12月房貸金額月增61.15億元，主要是新曆年底、農曆年前的新屋交屋潮出籠所致；房貸利率持續走揚則歸納有兩因素，其一，下半年銀行房貸量受到銀行法第72-2限制，採取「以價制量」措施，以及央行9月新一波信用管制措施上路，也使銀行端紛紛調高房貸利率以作為因應。

2024年全年5大銀行新增房貸金額破兆元，創下歷史新高則因爲房市的「量、價」齊揚，其中，去年全國建物買賣移轉棟數可能突破35萬棟、創11年新高，房價部份若是看信義房屋大台北地區房價指數也是上漲的。

惟房市在央行9月祭出史上最大打炒房措施後，一季過去，成效已經逐漸顯現。官員指出，從數據來看，第四季買賣移轉棟數與購置住宅貸款與前幾季相比，都有顯著降溫情況，只是在房價部分，信義房屋統計的月資料與政大永慶發布的季資料方向不太一致，還需進一步觀察。

根據統計，信義房屋大台北地區12月房價指數月增2.15%、年增10.43%；政大永慶公布的是季資料，去年第四季台北房價指數季減2.96%、新北季減1.75%、全國季減2.88%。

另外，新青安貸款近來在銀行確實做到貸前審核與貸後管理下，已有退燒跡象。央行統計，去年12月新青安佔5大銀行新增房貸比重為32.26%、2023年9月以來新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法